网络付费内容模式在中国获成功

让用户对新闻、视频等互联网内容付费的网络内容付费模式在中国获得成功。在日本和美国,免费享用网络内容似乎天经地义，很多企业在推行有偿化过程中遇到了困难。
但中国越来越多的企业不再依赖广告收入，而是通过网络内容获得收益。
2016年初,李西安(音)还只是北京一名忙忙碌碌的杂志编辑。后来，他通过一个应用程序.向几百万人提供从日常建议到音乐、经济等各个方面的信息。李西安本人也收获了近10万付费用户。
李西安的成功只是中国手机应用程序经济中的一个实例，这种应用程序经济
依赖的不是广告收入，而是让人们对新闻、娱乐、社交媒体互动进行直接付费。
向网络内容付费的趋势也出现在视频领域。在中国境内，数以百万计的人会收看视频直播，视频发布也成为巨大的市场。
观看视频直播虽然是免费的，但用户可以通过赠送汽车和鲜花等虚似礼物，来向发布者表明我是你的粉丝。发布者可以将收到的礼物换成现金。
中国人喜欢观看视频直播,这里面有文化和人口动态的原因。在中国，有数以千万计的年轻人迁居大城市,与家人相距遥远。所以视频直播成为沟通交友流的一种形态。
纪源资本的管理合伙人李宏玮说：“这种业务形态首先出现在游戏行业。玩家原则上免费玩游戏，但要想获得更好的游戏体验，就需要付费。整个游戏行业转向了开发优质产品满足消费者需求的方向。如果商品不能令人满意，消费者就不会掏钱购买。”
根据英国阿托米科公司的调查，2016年中国游戏市场营收达到246亿美元，超过241亿美元的美国，成为全球最大游戏市场。中国本土的手机游戏对市场的发展贡献很大。
手机支付的普及也推动了付费内容的使用。信用卡系统不像美国那么发达的中国直接飞跃到了应用移动支付的阶段，阿里巴巴集团的支付宝和腾讯公司的微信支付实现了快速发展。
多年以来，中国一直在模仿美国带来的技术创新，但现在方向发生了逆转。在美国，内容有偿化还是一个难题，只有部分企业开始尝试付费业务。
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