香港立法会四议员被褫夺资格

境外媒体称，香港法院就去年10月香港立法会宣誓风波的一起诉讼宣判，裁定非建制派议员梁国雄、刘小丽、姚松炎及罗冠聪就职宣誓无效，丧失议员资格。
据英国广播公司网站7月14日报道，2016年立法会开议之际，一些民主派与“港独”议员的宣誓被认为不庄重，时任行政长官梁振英联同律政司司长先后提起两起诉讼，要求撤销合共六名议员的资格，全国人大常委会也针对香港基本法中有关公职人员宣誓的条文颁布释法决定。
报道称，香港高等法院7月14日颁布判决书，裁定四人宣誓时不庄重，因此失去议席，有效期追溯至去年10月12日宣誓当天生效。法院宣判时，四人正在立法会参加财委会会议，有关会议被马上暂停，会议主席其后宣布四人已丧失参加会议的资格。
《香港经济日报》网站7月14日报道称，前行政长官梁振英及律政司司长袁国强向四名立法会议员梁国雄、姚松炎、刘小丽及罗冠聪提出司法复核，指四人的宣誓有违基本法，要求褫夺四人议员资格。高等法院14日下午颁下判决，裁定他们的宣誓属于无效及没有法律效力，议员资格被禠夺。
法官区庆祥14日颁下判词，裁定政府一方胜诉。四名议员成为继青年新政的游蕙祯及梁颂恒后，第二批因宣誓而遭褫夺资格的立法会议员。
报道称，梁游二人早前已因宣誓表现而被褫夺议员资格。高等法院在去年11月裁定二人丧失议员资格，指二人的行为违反基本法及《宣誓及声明条例》，故宣誓属于无效及没有法律效力。梁游二人不服并先后向上诉庭及终审法院提出上诉，法庭将于下月审理二人的上诉许可申请。
另据台湾联合新闻网7月14日报道，刘小丽等四人于去年10月新科立法会议员宣誓时，于宣誓过程“加料”，遭时任港府特首梁振英及律政司长袁国强于去年12月向香港高等法院提出司法复核和原诉传票，要求取消四人立法会议员资格。
报道称，当时，梁国雄身穿印有“公民抗命”的T恤、手持写有标语的黄伞等，断断续续读出誓词，宣誓后撕破手上人大“8·31”决议的纸板，并高喊口号
；姚松炎在誓词中加入“守护香港制度公义，争取真普选，为香港可持续发展服务”；罗冠聪读誓词时，每提及“中华人民共和国”，便以高音读出“国”字，
宣誓后又高呼口号；刘小丽以约每隔6秒逐字读出誓词，共花13分钟完成宣誓。
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