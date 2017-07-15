习近平老部下陈敏尔出任重庆市委书记 孙政才淡出

习近平浙江省工作时期的老部下陈敏尔出任直辖市重庆市委书记，显然取得了19大后的政治局委员席位。
新华社说，日前，中共中央决定：孙政才同志不再兼任重庆市委书记、常委、委员职务；陈敏尔同志任重庆市委委员、常委、书记，不再担任贵州省委书记、常委、委员职务；孙志刚同志任贵州省委书记。
路透社引述消息人士说，陈敏尔有望直接进入政治局常委。
重庆市委原书记孙政才被免去现职后没有说明去向，路透社说，这意味着孙淡出政坛。
北京时间7月15日，重庆市召开领导干部会议，中共政治局委员、书记处书记、组织部部长赵乐际宣布了中央决定，称这次调整是中央从大局出发，经过通盘考虑、慎重研究决定的。
报道指，但在上述官方有关干部大会的报道中，孙政才并未出现，令人诧异。
1960年出生的陈敏尔现年57岁，是中国政坛目前仅有的3名“60后”省委书记之一（其余2人分别是出生于1963年4月的广东省委书记胡春华、1961年11月出生的黑龙江省委书记张庆伟）。
而在5年前的中共十八大上，陈敏尔以省委副职（贵州省委副书记）的身份当选中央委员实属罕见，当时就有坊间议论，这是中共高层为陈敏尔仕途更进一步做铺垫。果然，不到两个月的2013年1月，陈敏尔升任贵州省委书记。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost