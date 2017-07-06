安倍为何对中国再伸橄榄枝

澳大利亚东亚论坛网站7月9日刊发日本智库亚太倡议组织负责人船桥洋一以及该组织研究助理哈里·登普西的文章《特朗普的威胁迫使日本和中国拉近关系》称，近日日本首相安倍频繁示好中国，两国关系有所缓和，但要实现昔日的中日友好，日本还有很长的路要走。
文章称，最近出现了有关中日两国可能和解的揣测。6月5日，日本首相安倍晋三在发表演讲时出乎意料地宣布：“日本准备（与‘一带一路’倡议）合作。”在此之前，日本自民党干事长二阶俊博代表日本政府参加“一带一路”国际合作高峰论坛，中国主管外交事务的最高官员杨洁篪访问了日本。
安倍之前也曾尝试重新启动中日关系，那是在2006年安倍的第一个首相任期内，因为在前任小泉纯一郎时期，中日关系恶化了。
那么，是什么因素促使安倍现在再次伸出橄榄枝呢？
文章称，美国总统特朗普是一个因素，这包括两个方面。一方面，中美关系因为朝鲜问题，正在进行脆弱的重构。而安倍也在一直紧跟美国步伐。另一方面，在特朗普治下美国在该地区扮演的角色存在不确定性，所以必须积极主动地改善关系。在没有全面的地区战略的情况下，华盛顿对亚洲安全的承诺是不保险的。地区经济一体化因为特朗普政府奉行贸易保护主义政策，因为特朗普政府的措辞以及美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）而前途未卜。特朗普的交易式外交政策让美国挑动中日相斗成为一种切实的可能。
文章称，虽然东京在推进11国参加的TPP方案，它对美国回归这个多边协定仍然抱有期望，但是政策圈怀疑美国近期不大可能回归，这是一种越来越普遍、越来越冷静的看法。东京已经开始认真考虑对美外交优先的方针，重置外交政策。如果进行这样的调整，那么没有哪个关系比稳定中日关系更重要的了。
文章称，要促进贸易自由化，倡导开放的区域主义，对日本来说，可行的方案有区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）和11国参加的TPP。中国已经加入了RCEP谈判；而只要中国达到最高标准，TPP也应当允许中国参与。
“一带一路”倡议是安倍借以刺激日本经济、同时捞取与北京交往的外交资本的另一个途径。不过，存在三大挑战。第一项挑战是，安倍通过认可北京的地缘经济战略计划，来换取地缘政治合作是否可持续。基于价值观外交产生的抨击声可能让中日关系停止转暖。第二项挑战是，美中围绕朝鲜问题进行的”交易“。一方面，如果交易破裂，可能引发军事冲突，从而令中日关系严重复杂化。另一方面，如果交易成功，则日韩两国关切的问题很可能遭到无视。第三项挑战是，两国公众对彼此呈现压倒性的负面看法。在英国广播公司所做的民意调查中，只有3％的日本人和5％的中国人对对方持肯定看法。有意义的和解是一个长期的战略协调、妥协的过程，而不仅仅是突如其来的、缺乏根基的现实政治交易。
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