中国提出扩大金砖朋友圈 与“一带一路”融合

德国《时政新闻》月刊7月号刊发题为《2017年中国作为金砖国家轮值主席国》的文章称，继举办“一带一路”国际合作高峰论坛这一盛大外交活动之后，金砖国家领导人第九次会晤的筹备工作正在进行中。不过中国外交官很清楚，今年金砖国家轮值主席国的身份为中国带来了施加影响力的特殊机会。今年金砖国家部长级会晤——例如外长会晤——比去年更为频繁就说明了这一点。
文章称，中国早已不再将某组织成员的身份作为首要的身份认同。它更倾向于在双边关系网中提出自己的全球领导诉求。因此，在金砖国家层面上达成长期多边共识，以及为金砖国家的团结或影响力贡献力量这方面，中国的意愿不断消退。
代表中国新自我认知的是“一带一路”倡议：北京要建立一个覆盖全球的政治、经济和文化网络的愿景。与之形成对比的是，中国的评论员大多只在讨论“一带一路”问题时顺带提及金砖国家。
文章称，在北京看来，缺少新丝绸之路元素的跨地区外交政策已变得难以想象：在今年中国作为金砖国家轮值主席国举办的活动中，中国官方代表一再提及金砖国家在“一带一路”项目上发挥的支持作用。对中国来说，最理想的情况就是将金砖国家组织扩充为具有明显核心（北京）的不断扩大的组织，并使它与“一带一路”倡议逐渐相互融合。
今年1月初，中国政府已在“深化金砖伙伴关系，开辟更加光明未来”的主题下提出它希望关注的几个问题。与以往不同的是，中国也直率提出“扩大金砖国家朋友圈”的目标。虽然过去也有过合作方案或所谓的“拓展”活动，但由于金砖国家峰会主办国的不同，参与活动的地区伙伴也不同。
文章称，中国此次的提议不同于以往。首先这一目标涉及的是南南合作“新平台”的制度化；其次，中国的提议不再将成员国作为各自地区的代表：今年3月，中国国家媒体已经将墨西哥、巴基斯坦和斯里兰卡称作潜在候选国；一些中国学者还赞成加入印度尼西亚或建议吸收非G7成员国的G20成员国（例如阿根廷、沙特或土耳其）。
中国顶级外交官使用的“金砖+”提法足够灵活，可以作为差异化扩大的框架方案。中国的评论员指出，除设立制度化的对话平台外，建立观察员国圈子也是可以设想的。
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