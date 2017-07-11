香港应该放眼世界，看得更远一些

香港《南华早报》网站7月9日发表该报总编辑谭卫儿题为《香港必须始终牢记，习近平的目光超越香港着眼世界》的文章称，作为国家总体发展战略的一部分，香港应当放眼世界，看得更远一些。
文章称，在对香港进行为期三天的访问以纪念香港回归祖国20周年之后，习近平主席继续成为国际关注的焦点。他旋风般访问了俄罗斯，随后访问了德国，并在德国二十国集团（G20）峰会期间同世界领导人举行了一场接一场的双边会晤。
文章称，现在，香港街头热议的是中国首艘航母辽宁舰的到访。也正是因为辽宁舰，包括新上任的特区政府在内的香港人现在才能够更加深刻地体会到他们在北京的眼中是多么特殊。辽宁舰航母战斗群访问香港，大部分香港人有史以来首次登上航母。内地人还没有得到过这样的机会。
文章称，辽宁舰在香港海边停泊，反映了在当今瞬息万变的世界，香港在国防和海上安全方面的战略重要性。辽宁舰并非是像来访的美国航母一样，只是暂时在此停靠并补充供给，它是在进行日常训练期间访问香港的。中国是一个拥有14个陆地邻国的国家，而且它还有1.8万公里的海岸线。历史上，在面对外敌入侵时，中国曾遭受过屈辱的海上失败。过去几十年间，中国的海军相对弱于陆军和空军。辽宁舰被普遍视为中国建设现代化海军从而保护国家海洋利益的重大进步。
文章称，在访问香港期间，习近平会见了刚刚宣誓就职的特区行政长官林郑月娥以及特区第五届政府主要官员。除了意料之中的指示香港新一届政府国家利益永远高于一切之外，习近平还在结束讲话时出人意料地坦率而又充满感情地透露了他未来几天的繁忙安排。他还表示，当今世界的政治经济格局正在发生前所未有的深刻调整，香港的内外环境也会出现重大变化。如果不能适应变化并作出改变，我们就可能会错失发展机遇。
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