中国居民财商位列G20国家第三

俄媒称，经合组织对二十国集团（G20）居民的财商调查排名显示，中国位列第三（14.1分），仅次于法国（14.9分）和加拿大（14.6分），紧随其后的是韩国（13.9分）和德国（13.8分），俄罗斯以12.2分居第9位。此次调查涵盖金融知识、理财规划和消费习惯等指标，满分21分，G20的平均得分为12.7分。
据俄罗斯《生意人报》7月10日报道，财商垫底的是意大利（11分）和沙特（9.6分），美国和澳大利亚的数据暂缺，所以未参与排名。
此次评分包含3个部分，首先是对金融知识的了解，即必要的金融数学计算和对通货膨胀、金融风险等术语的理解。韩国民众在这方面拔得头筹，有62%的人及格，概念混淆最严重的是南非，仅31%的人过关，俄罗斯是45%，英国为47%，巴西48%。
第二部分涉及金融行为，包括如何制定个人及家庭预算、理性购物的能力、是否及时支付各类账单、是否举债度日等。在这方面，85%的法国人过关，排名最低的是阿根廷，仅25%，在参与调查的G20国家民众中，有64%的人积极存钱，75%的人及时支付账单，68%的人关注自身的资金状况，53%的人会制定长期的理财目标。
第三部分体现的是个人的金钱观，是否今朝有酒今朝醉、是否量入为出、对钱之于个人生活作用的理解等。共有48%的人及格，其中过关比例最高的是印尼人（75%），最低的是沙特人（仅5%）。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost