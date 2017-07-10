刚刚，新加坡扬眉吐气，PayNow完胜支付宝和微信支付！









目前一个手机号码只能绑定一个银行户头，拥有两个银行户头的用户，可选择将其中一个户头与手机号码挂钩，另一个户头与身份证号码挂钩。用户更换手机号码时，必须将新号码与PayNow挂钩，否则无法继续收款。

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