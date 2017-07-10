刚刚，新加坡扬眉吐气，PayNow完胜支付宝和微信支付！

有篇帖子这样写道：“不少在新加坡的朋友常说，在这儿待久了，回国之后感觉已经完！全！落！伍！”
这篇帖子举的例子就是，以前不带现金不敢出门，现在是钱包不重要，唯有手机高。小到卖煎饼果子的小摊贩，大到高档大酒店，全部都可以用微信、支付宝来付款，扫一扫二维码轻松转账，还不用找零。相比之下，新加坡的电子付款方式就逊色很多，现金和刷卡付款还是日常生活的主流。
要说起电子支付来，新加坡其实从1986年就有NETS电子支付了。1986年耶，距离现在三十年有没有。那时候手机还没普及好不好！1990年代初期，新加坡人乘坐公交车已经使用一种叫transit link card的卡，无现金搭乘地铁和公交车了好不好，那时候BP机才开始，transit link card可以说是最早的“移动支付”了好不好？
不过，就算新加坡的电子支付无所不在，人们还是觉得支付宝和微信支付最方便！
为什么？
这也不是没有道理的。你想啊，你去小贩那里买把葱，小贩怎么接受你的信用卡和NETS付款呢？因为小贩根本不会装阅卡器啊！同样的，你去小贩中心买一盘鸡饭吃，小贩也不会安装阅卡器啊。你手机的NETS卡或者信用卡，是不是没有了用武之地，还是得乖乖准备好现金是吗？
尤其是，新加坡的NETS付款终端，都要收取小贩年费什么的，信用卡收款商家还要支付给信用卡公司费用，所以一些小商家为了省却成本，而拒绝收卡，只收现金。
这样一比，支付宝和微信支付这样的无终端支付系统的好处就来了。难怪中国的小摊贩也愿意使用电子支付啊。
再比如，一帮朋友聚餐，说好大家分账。结果结完帐大家要付自己一份的时候问题就来了。你要么拿现金（别人还得找零），要么问对方要个银行账号，回家再通过网银划款（难免有时回家后忘记）。要是有微信支付或支付宝，当场就在手机里支付了不就行了吗？
就这样，尽管新加坡1986年已经实现电子支付了，到如今简直是虎落平阳被犬欺啊，一个小小的支付宝就让新加坡落下一个电子支付落后的名声。你说，新加坡怎么能服气！
不过，就在刚刚，这一切改变了。
今天，2017年7月10日早上8点，新加坡终于出了一口恶气，这一次新加坡在移动支付方面，一举完胜支付宝和微信支付。
也就是从刚刚8点开始，新加坡七家银行联手推出了全新转账服务 “PayNow”，人们现在只要输入收款人的电话号码，就能向收款人直接付款。例如，你家里来了补习老师给你的孩子提供家教服务，你只需用手机输入补习老师的手机号码和补习费金额，瞬间就完成付款了。
就像这片子里的少妇，要如何给这名水电工付款呢，当然是PayNow啦！
这种转账服务由新加坡银行公会发起，参与银行包括星展银行+储蓄银行、华侨银行、大华银行、渣打银行、汇丰银行、花旗银行和马来亚银行。这七家银行涵盖新加坡约九成个人银行转账交易。
使用这种服务很方便，你只需通过网银，在你的银行将你的手机号码（或身份证号码）和银行户口联系起来，就可以通过手机接收付款了。换句话说，付你款的人根本不需要知道你的银行账号，只要输入你的电话号码就完成支付。当然，也可以输入你的身份证号码直接给你付款。
要使用这项服务，你首先要登入个人网络或手机银行，找到PayNow注册页面，再输入姓名和手机号码或身份证号码，就能成功注册“PayNow”账号。
目前一个手机号码只能绑定一个银行户头，拥有两个银行户头的用户，可选择将其中一个户头与手机号码挂钩，另一个户头与身份证号码挂钩。用户更换手机号码时，必须将新号码与PayNow挂钩，否则无法继续收款。
PayNow比支付宝和微信支付先进
为什么这么说？其实道理很简单。
支付宝和微信支付其实并非银行机构，只是第三方支付平台。你要使用第三方平台的服务，必须将钱划入平台。而PayNow的钱其实一直在你的银行账户里，不是在第三方平台里。
第二，支付宝和微信支付其实要通过你的电话、银行账号绑定你的支付平台账号，对于PayNow来说，简直就是多此一举。PayNow的做法其实是授权你的银行，向一个电话号码绑定的另一个银行账号付款。
第三，支付宝支付时最简单的步骤是扫描二维码，而PayNow更简单，只需要输入8位数电话号码就行了，以后你付款再也不必对着那块小膏药扫描了。而且，你也不需要下载注册登录第三方应用，直接在你的银行手机应用就可以转款。
因此，新加坡的PayNow毫无疑问将是支付宝和微信支付进入新加坡市场的狙击手。而且，即使在中国市场，银行很容易将手机号码付款成功复制，这样一来，支付宝和微信支付的垄断地位很快将被打破。
新加坡小商家和网店店主的福音
从现在起，新加坡的小商家，再也不要支付昂贵的开户费或者每笔手续费了，只要让对方输入自己的电话号码就能完成支付，每月省下的手续费可以支付店租啦！而网店店主，更是可以随时收取款项了，不必被银行信用卡层层盘剥了。
是的，就在刚刚，新加坡的支付翻过了新的一页，必将对新加坡的经济带来深远的影响！
恭喜新加坡！
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