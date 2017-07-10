    • 2017年7月10日

    Home Business IT 刚刚，新加坡扬眉吐气，PayNow完胜支付宝和微信支付！

    刚刚，新加坡扬眉吐气，PayNow完胜支付宝和微信支付！

    星期一, 七月 10, 2017 ,
    近年来，很多新加坡人甚至在新加坡侨居的新移民都大叹新加坡在电子支付方面大大落伍了。

    有篇帖子这样写道：“不少在新加坡的朋友常说，在这儿待久了，回国之后感觉已经完！全！落！伍！”

    这篇帖子举的例子就是，以前不带现金不敢出门，现在是钱包不重要，唯有手机高。小到卖煎饼果子的小摊贩，大到高档大酒店，全部都可以用微信、支付宝来付款，扫一扫二维码轻松转账，还不用找零。相比之下，新加坡的电子付款方式就逊色很多，现金和刷卡付款还是日常生活的主流。


    其实，这话并不公平。新加坡的电子支付还是很方便的，甚至你连扫码也不必，只要拿信用卡对着读卡机甩一下就能付款的。要从方便程度来说，一点也不比支付宝微信支付逊色啊！

    要说起电子支付来，新加坡其实从1986年就有NETS电子支付了。1986年耶，距离现在三十年有没有。那时候手机还没普及好不好！1990年代初期，新加坡人乘坐公交车已经使用一种叫transit link card的卡，无现金搭乘地铁和公交车了好不好，那时候BP机才开始，transit link card可以说是最早的“移动支付”了好不好？


    不过，就算新加坡的电子支付无所不在，人们还是觉得支付宝和微信支付最方便！

    为什么？

    这也不是没有道理的。你想啊，你去小贩那里买把葱，小贩怎么接受你的信用卡和NETS付款呢？因为小贩根本不会装阅卡器啊！同样的，你去小贩中心买一盘鸡饭吃，小贩也不会安装阅卡器啊。你手机的NETS卡或者信用卡，是不是没有了用武之地，还是得乖乖准备好现金是吗？

    尤其是，新加坡的NETS付款终端，都要收取小贩年费什么的，信用卡收款商家还要支付给信用卡公司费用，所以一些小商家为了省却成本，而拒绝收卡，只收现金。

    这样一比，支付宝和微信支付这样的无终端支付系统的好处就来了。难怪中国的小摊贩也愿意使用电子支付啊。

    再比如，一帮朋友聚餐，说好大家分账。结果结完帐大家要付自己一份的时候问题就来了。你要么拿现金（别人还得找零），要么问对方要个银行账号，回家再通过网银划款（难免有时回家后忘记）。要是有微信支付或支付宝，当场就在手机里支付了不就行了吗？


    就这样，尽管新加坡1986年已经实现电子支付了，到如今简直是虎落平阳被犬欺啊，一个小小的支付宝就让新加坡落下一个电子支付落后的名声。你说，新加坡怎么能服气！

    不过，就在刚刚，这一切改变了。

    今天，2017年7月10日早上8点，新加坡终于出了一口恶气，这一次新加坡在移动支付方面，一举完胜支付宝和微信支付。

    也就是从刚刚8点开始，新加坡七家银行联手推出了全新转账服务 “PayNow”，人们现在只要输入收款人的电话号码，就能向收款人直接付款。例如，你家里来了补习老师给你的孩子提供家教服务，你只需用手机输入补习老师的手机号码和补习费金额，瞬间就完成付款了。

    就像这片子里的少妇，要如何给这名水电工付款呢，当然是PayNow啦！


    这种转账服务由新加坡银行公会发起，参与银行包括星展银行+储蓄银行、华侨银行、大华银行、渣打银行、汇丰银行、花旗银行和马来亚银行。这七家银行涵盖新加坡约九成个人银行转账交易。

    使用这种服务很方便，你只需通过网银，在你的银行将你的手机号码（或身份证号码）和银行户口联系起来，就可以通过手机接收付款了。换句话说，付你款的人根本不需要知道你的银行账号，只要输入你的电话号码就完成支付。当然，也可以输入你的身份证号码直接给你付款。


    重要的是，这项付款服务是免费的，而且款项立即到账。不过，单笔转账上限为5万新元（相当于25万元人民币）。

    要使用这项服务，你首先要登入个人网络或手机银行，找到PayNow注册页面，再输入姓名和手机号码或身份证号码，就能成功注册“PayNow”账号。




    目前一个手机号码只能绑定一个银行户头，拥有两个银行户头的用户，可选择将其中一个户头与手机号码挂钩，另一个户头与身份证号码挂钩。用户更换手机号码时，必须将新号码与PayNow挂钩，否则无法继续收款。

    PayNow比支付宝和微信支付先进

    为什么这么说？其实道理很简单。

    支付宝和微信支付其实并非银行机构，只是第三方支付平台。你要使用第三方平台的服务，必须将钱划入平台。而PayNow的钱其实一直在你的银行账户里，不是在第三方平台里。

    第二，支付宝和微信支付其实要通过你的电话、银行账号绑定你的支付平台账号，对于PayNow来说，简直就是多此一举。PayNow的做法其实是授权你的银行，向一个电话号码绑定的另一个银行账号付款。

    第三，支付宝支付时最简单的步骤是扫描二维码，而PayNow更简单，只需要输入8位数电话号码就行了，以后你付款再也不必对着那块小膏药扫描了。而且，你也不需要下载注册登录第三方应用，直接在你的银行手机应用就可以转款。

    因此，新加坡的PayNow毫无疑问将是支付宝和微信支付进入新加坡市场的狙击手。而且，即使在中国市场，银行很容易将手机号码付款成功复制，这样一来，支付宝和微信支付的垄断地位很快将被打破。

    新加坡小商家和网店店主的福音

    从现在起，新加坡的小商家，再也不要支付昂贵的开户费或者每笔手续费了，只要让对方输入自己的电话号码就能完成支付，每月省下的手续费可以支付店租啦！而网店店主，更是可以随时收取款项了，不必被银行信用卡层层盘剥了。

    是的，就在刚刚，新加坡的支付翻过了新的一页，必将对新加坡的经济带来深远的影响！

    恭喜新加坡！

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签： ,