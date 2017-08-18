用作避险投资 比特币比黄金更安全？

外媒称，随着包括美国和朝鲜之间紧张局势不断升级在内的各种威胁日益增加，有分析人士甚至认为，不排除爆发一场战争进而演化成又一场世界大战的可能性，日本、韩国、美国、中国、朝鲜都可能会卷入其中。
据西班牙《消息报》网站8月15日报道，尽管这些都是假设，但经济类媒体的关注点是：一旦爆发战争，最安全的投资对象是什么？是黄金还是比特币？
彭博社认为，包括购买比特币、以太币和其他一些电子货币在内的不太稳定的投资方式正在逐渐占上风，而黄金和美国国债等传统投资项目却在日益失去吸引力。
美国“比特币柜台”网站认为，过去几周比特币价格持续上涨，已经从7月的每枚3000美元升至8月14日的逾4200美元。短期内价格上涨这么多是全世界任何一种货币都难以望其项背的。
彭博社分析认为，比特币的问题在于其巨大的不稳定性。7月初，1枚比特币还能兑换2460美元，但到了7月中就跌至1948美元，如今又超过了4000美元。世界上没有任何一种货币能承受住这样的波动。
不过，由于世界性的危机在一些人看来是可信的，因此未雨绸缪是必要的。纽约数字加密货币社交资讯及交易平台“投资馈送”网站首席执行官罗恩·切尔涅斯基说：“我们观察到投资者正在将资产转移到加密货币中，以便在市场出现严重衰退时分散风险。”
当我们谈到加密货币时，比特币并非唯一对象，还有另外一种目前极受欢迎的数字代币“以太币”。在面临导弹袭击危机的韩国，投资者们正在像买日常用品那样疯狂买进以太币避险。以太币的价格也已升破每枚300美元并仍在继续强势走高，而在7月中旬，其价格还只有150美元左右。
不过，也有不少分析人士更看好黄金，因为其价格波动较小，损失风险相比比特币也低得多。此外，比特币的不稳定性使其很容易被其他加密货币所取代。
总之，最好不要发生世界大战，因为目前来看任何避险投资方式的前景都很难预测。
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