特朗普抨击亚马逊未缴“互联网税”

美媒称，美国总统唐纳德·特朗普16日再度抨击电商巨头亚马逊公司，称该公司“极大地伤害了纳税的零售商”。
据美联社华盛顿8月16日报道，特朗普在推特网站上说：“全美的镇、市、州都受到了伤害，许多就业岗位正在流失。”
特朗普经常抨击亚马逊及其首席执行官杰夫·贝索斯。贝索斯还拥有《华盛顿邮报》。
许多传统零售商都被迫关门，他们指责亚马逊让消费者转向网购。但一直以来，亚马逊在美国各地的招聘会上聘用了许多仓储工作人员。该公司已宣布，计划在明年年中之前新招聘10万名全职员工。
特朗普说，亚马逊并未缴纳“互联网税”，但目前还不清楚他这么说是什么意思。
据亚马逊官网介绍，该公司在美国的45个州和哥伦比亚特区征收营业税。一些州的政府曾试图从网络零售商那里收取营业税，但他们面临的障碍是1992年最高法院的一项裁决，即如果一个州要求零售商缴纳营业税，则该零售商必须在该州境内拥有实体。
最近，这个问题在南卡罗来纳州再起波澜。今年夏天，南卡罗来纳州税务局向行政法庭提起诉讼，称亚马逊并未向第三方卖家收取营业税。
根据本社获取的起诉书，南卡罗来纳州称，仅就去年第一季度论，亚马逊就应支付给该州1250万美元的税款、罚款和利息。
多年来，亚马逊一直反对向其顾客收取营业税。州议会全国会议提供的资料显示，南卡罗来纳州是最初给予亚马逊暂缓征税待遇以换取就业岗位和投资的10个州之一。亚马逊后来承诺会于2016年初在该州收取营业税。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost