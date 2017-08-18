英国新航母被讥为“消遣”：脆弱且拖累全国防务

英国《独立报》网站8月16日发表题为《英国最新花费30亿英镑打造的“伊丽莎白女王”号航母被讽刺为“巨大的消遣”》的报道称，关于英国新航空母舰对于脱欧后的英国而言代表了海军实力进入“新时代”的说法，受到了前军官的质疑。
首相特雷莎·梅称赞“伊丽莎白女王”号航母是一个“全能而强大的武器”，可对付各种威胁，但批评者抨击其是“图腾式符号”，有可能很快被新兴技术淘汰。
成千上万人目睹了英国有史以来最大的军舰抵达朴茨茅斯港。航母身后跟随着一支舰队，直升机和喷气式飞机在头顶飞过，皇家海军陆战队的一支乐队为人群表演。首相说，英国应该为此感到骄傲。
长约280米、排水量达6.5万吨的“伊丽莎白女王”号航母自6月从苏格兰的罗塞斯造船厂出发后便一直在海上进行训练和测试，但何时投入使用一直没有敲定，14架飞机的试飞工作明年才会开始。
批评者指责政府优先建造航母而不是发展常规部队，并且限制英国的国防预算，在人们担心陆军和皇家海军陆战队将被削减开支之际还投入巨资到两艘高姿态的航母项目上。
皇家海军退役作战军官彼得·罗伯茨博士说，“伊丽莎白女王”号“对于工程成就来说确实是一个重要的里程碑，但它已经快超出我们的能力了”。
他说：“很明显，以牺牲其他一切的方式来建造两艘航母削弱了英国的整体防御能力。‘伊丽莎白女王’号代表国家雄心的想法是假的，但它可以代表追求图腾式符号的政治野心。”
罗伯茨博士是皇家三军研究所军事科学部主任，他最近发表的一份报告警告说，航空母舰越来越容易受到俄罗斯、中国和朝鲜等潜在对手发射的廉价导弹的攻击。
俄罗斯国防部形容“伊丽莎白女王”号“不过是一个巨大而显眼的海上目标”，并对皇家海军发出威胁说，不要（在太靠近莫斯科武器的地方）炫耀其航母的“美”。
一旦投入使用，这艘航母将得到一个航母打击群的护卫，包括F-35“闪电”II隐形喷气式飞机、“灰背隼”预警直升机、驱逐舰、护卫舰和潜艇。但批评者说这些装备本应该在其他地方得到更好地使用。
罗伯茨博士表示：“为了得到这两个巨兽，他们剥夺了其余的防卫。”
曾担任皇家空军军官16年的约翰·劳思说，“伊丽莎白女王”号是一个“强大的象征和巨大的战略装备”，但也是一个重要的目标。
他说：“部署这些梦幻般的武器是我们想要做的，但我们也必须考虑如何保护它们。需要仔细考虑进攻和防守之间的平衡。”
劳思补充道：“海军似乎还以为可以从航母上派出一个飞行中队，炸毁某个遥远的地方，然后就万事大吉，但现在我们面临的环境非常不同了。”
“伊丽莎白女王”号已经远超预算，还将产生巨额的运行成本，包括为700多人的公司以及舰上的300名承包商和其他人员每月支付11万英镑的食物账单。
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