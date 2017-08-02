中国驻吉布提保障基地建军90周年之际投入使用

外媒称，中国国家媒体8月1日称，中国正式启用了其在吉布提的第一个海外海军基地。
据法新社8月1日援引官方的新华社报道称，中国军人、官员及来宾出席了标志基地投入使用的升旗仪式和阅兵式。举行这一活动的时机恰逢庆祝中国军队建军90周年的日子。
报道称，这是北京的第一个海外保障基地。中国在7月11日派遣首批部队前往该基地，当时曾在南方的广东省为此举行了一个仪式。中国一直形容该基地是“防御性的”，称它将为海上护航、联合国维和、反海盗和撤侨行动提供保障。
中国海军长期以来为亚丁湾的反海盗行动以及整个非洲地区的联合国维和努力提供协助。中国从2016年2月开始在位于非洲之角的这个转口港建设该基地。该基地距美国在非洲唯一的永久性基地莱蒙尼尔军营仅有数英里。
随着中国寻求获取自然资源并进入新的市场，北京在整个非洲进行了广泛的基础设施投资。中国的银行成为吉布提至少14项此类工程的主要资金提供者，这些工程总价值144亿美元（1美元约合人民币6.7元），其中包括一条能把从吉布提至埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的运输时间缩短一半的铁路线。
报道称，吉布提仅有约80万人口，这里还有法国和日本的军事基地。
另据路透社8月1日报道，据中国国家媒体8月1日报道，在中国人民解放军建军90周年纪念日这一天，在非洲之角的吉布提，伴随着升旗仪式，中国正式开启了它的首个海外军事基地。
中国去年开始在吉布提建设后勤基地。它将主要用于中国军队执行亚丁湾和索马里海域护航、维和、人道主义救援等任务的休整补给保障。
报道称，它是中国的首个海外海军基地，不过北京对它的正式称呼为后勤保障基地。
中国国家电台说300多人参加了这一仪式，包括中国海军副司令员田中和吉布提国防部长。
报道说，该基地将使中国更好地支援其在索马里和也门附近海域的护航，并更好地履行国际人道主义义务。
报道称，吉布提的面积相当于威尔士，它位于红海的南部入口，在前往苏伊士运河的途中。
这个贫瘠的小国夹在埃塞俄比亚、厄立特里亚和索马里之间。这里还有美国、日本和法国的军事基地。
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