“复兴号”将跑出世界最高运营时速 成全球高铁里程碑

中国“复兴号”动车组于9月21日在京沪高铁率先实现350公里时速商业运营，引发境外媒体高度关注。
据塔斯社8月20日报道，今年7月，“复兴号”动车组在京沪高铁通过了时速350公里实车、实重和实速检验检测和运营安全评估。从9月21日起，铁路部门将安排7对“复兴号”动车组在京沪高铁按时速350公里运行。京沪之间高铁全程运行时间将缩短至4个半小时左右。上一代动车组在京沪线上的商业运营最高时速是300公里。
中国铁路总公司指出，“复兴号”将成为世界上商业运营速度最快的动车组。
报道称，中国拥有里程最长的高速铁路网，总里程约2.2万公里。其中三分之一的线路是为时速350公里的动车组设计的。中国铁路总公司近期采购了104列“复兴号”动车组，总价超过26亿美元。这批动车组将首先被投入到中国最繁忙的京沪高铁线上。
另据台湾《经济日报》8月21日报道，中国铁路总公司表示，大陆将于9月21日实施新的列车运行时刻表。据大陆媒体报道，此次“改点”主要是为了在部分线路增开客货列车，其中最受到关注的就是日前才在京沪高铁上测试的“复兴号”列车，届时将有7对“复兴号”列车上线，比原本外界预期的10月1日上线提早10天。
报道称，据了解，“复兴号”测试时可达到时速400公里，这显示未来大陆高铁还有提高速度的潜力。伴随新时刻表的实施，大陆武汉至九江高速铁路，将于9月全线开通，初期安排开行动车组列车26对，并首次开行8对G字头高铁列车，将进一步拉近湖北与江西间的距离。
此外据美联社8月20日报道，中国即将启用时速达350公里的世界上最快速的子弹头列车。这些列车将从下月起运营在北京至上海的线路上，从而使这段路程的旅行时间缩短至约4小时30分。其他线路也将陆续提速。
中国已经铺设了2万多公里高速铁路，其目标是到2020年再将高速铁路增加约1万公里。
据台湾《联合报》8月17日报道，中国铁路总公司表示，8月21日起，铁路部门将扩大“复兴号”动车组列车开行范围，在京津冀地区安排开行22.5对“复兴号”动车组列车，通达北京南、武清、天津、北京西、涿州东、高碑店东、高邑西、保定东、石家庄、邢台东等车站。中国铁路总公司相关负责人称，在京津冀地区开行“复兴号”动车组列车，是打造高标准“轨道上的京津冀”，促进京津冀协同发展的重要举措。
另据《香港经济日报》8月21日报道，国家高铁网发展有新进展，连接北京和雄安新区的京雄铁路规划曝光，未来从雄安新区出发，乘坐高铁可直达西九龙。
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