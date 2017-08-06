西媒看中俄军演心态复杂

俄媒称，中国军舰参加俄罗斯圣彼得堡海军阅兵和中俄在波罗的海举行联合军演，对此西方媒体纷纷作出评论，称两国加强了军事合作。
据俄新社7月30日报道，包括中国海军陆战队员在内的国际比赛“海洋之杯-2017”和“海上登陆-2017”参赛队伍代表在符拉迪沃斯托克观看了阅兵。中国驱逐舰合肥舰、护卫舰运城舰和补给舰骆马湖舰7月30日参加了圣彼得堡的海军阅兵。美国《纽约时报》评论称，这意在“强调中俄战略伙伴关系”。
《纽约时报》认为，扩大两国军事合作——是为表明西方离间中俄的企图不会得逞。
中俄扩大海上相互协作令美国《国家利益》杂志评论员发问，这是否在走向正式结盟。专家们则认为不大可能。
俄罗斯高等经济学院主任研究员瓦西里·卡申解释说：“货真价实的结盟指的是书面上确定在军事冲突中互助的义务。近期不大可能缔结这种条约，不过军事合作的实际水平与联盟相当。”
俄罗斯总统普京7月27日强调，中俄不组建任何军事集团。他表示，中俄波罗的海联合海军演习是国家可以在世界任何地区合作的范例。
《国家利益》指出，莫斯科和北京间的战略伙伴关系水平提高了。文章作者认为，俄中以波罗的海联合军演的方式向西方发出信号，两国有意最大程度地降低美国及其盟友在其海岸附近行动的可能性。作者强调，“俄罗斯和中国为挑战美国全球霸权而靠拢”。对此美国近25年来实行的外交也担负一部分责任。
绕不开的还有演习威胁论。英国《每日电讯报》认为，对英国及其北约盟友而言，波罗的海演习是对欧洲安全造成威胁的“预先警告”。
中俄军演“海上联合-2017”7月21日至28日在波罗的海举行。中国军舰除参与演习外还出席了7月30日在圣彼得堡举行的海军阅兵。
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