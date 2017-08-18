中国工资水平正赶超东欧

美媒称，就目前而言，要么从工资角度来看，中国将赶上部分欧洲国家；要么欧盟最新成员国的工资水平因为有关劳工的全球竞争——中国轻易地赢得了这场竞争——而受到限制。实际上，这两种情况都存在。
据美国《福布斯》双周刊网站8月16日报道，在上海（1135美元）、北京（983美元）和深圳（938美元），中国人的月薪中位数已超过欧盟最新成员克罗地亚的水平。克罗地亚的净月薪中位数是887美元。克罗地亚2013年加入欧盟。
上海的工资中位数还超过了波罗的海地区两个最晚加入欧元区的成员国——立陶宛（956美元）和拉脱维亚（1005美元）。2016年的政府数据显示，另一个波罗的海国家爱沙尼亚的月收入中位数为1256美元。
过去10年中，欧洲一直试图将来自东欧的低成本熟练工人并入欧盟。中国在2001年加入世界贸易组织后全面融入全球劳动力大军。中国和东欧劳工加入世界劳动人口，导致了世界范围内非熟练工人和装配线劳工的工资停滞。
俄罗斯外贸银行资本公司经济学家尼尔·麦金农说，在经济学中，这被称为“菲利普斯曲线的扁平化”。
他说：“全球化的冲击和中国2001年加入世界贸易组织大大增加了全球劳工供应。”对全球消费者来说，中国劳工的供给过剩和低成本中国产品流入世界经济是一个福音。但这也意味着，东欧的某些产品和劳动岗位不得不同成本更低的中国展开竞争。除了供应链和市场，一个企业的最大成本就是劳动力。中国工人最终赚到了工资。这个世界出现了一句箴言：对于你能做出的任何东西，中国都能更廉价地做出来。在这种情况下，工资水平与中国相似的东欧的命运就在意料之中了。
中国为制造业劳工设定了价格。未来，中国还会为电商相关的物流设定价格。如果想让自己的工资总额增加，一些欧洲人应该希望中国人的工资持续增长。
国际清算银行的数据显示，中国在世界贸易中所占份额已经从1990年的不足2%上升到如今的约15%。自1990年以来，中国市场已经加入全球经济，这主要是由它的劳动力大军引领的，因为中国的资本-劳动比率低于全球标准。中国现在刚刚开始自动化。
中国和东欧融入世界经济，使得欧盟新成员国的工资水平跟中国的持平。在工资竞赛中，中国正在赶上来，而东欧却未能以同样的速度前进。
从上世纪90年代到现在，东欧国家已摆脱俄罗斯的控制，并向西移动。在那之前，这些国家多多少少处于孤立境地。劳工资源丰富，并受过良好教育，但资本和管理技能有限。因此产生了一个富有成效的结合：西欧提供资金和管理技能，东欧提供廉价的劳动力。
同中国和东欧融入世界经济相关的数字令人吃惊。处于20至64岁这一工作年龄段的中国和东欧劳动人口在1990年为8.2亿，到2015年达到12亿。国际清算银行的数据显示，1990年苏联解体之前，欧洲工业化国家的劳动人口为6.85亿；2014年，这一数字为7.63亿。劳动人口的快速增长限制了较不熟练工人的工资增长。
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