新加坡（广西南宁）综合物流产业园项目启动

综合物流产业园项目1日在南宁启动。相关人士表示，该项目的启动，将加快中新（重庆）战略性互联互通示范项目“渝桂新”南向通道的建设，促进中国西南、西北地区与东盟国家贸易往来。
该项目由新加坡太平船务有限公司投资建设，占地约3平方公里，旨在打造一个集中央仓储、物流、金融、工业加工、信息、冷链管理等功能为一体的综合性物流园。
2015年11月，中国和新加坡启动了中新（重庆）战略性互联互通示范项目。这是继1994年兴建苏州工业园、2007年设立天津生态城之后，中新两国合力推进的第三个政府间合作项目。这一项目以重庆为运营中心，金融、航空、物流运输和信息通信技术为重点合作领域。
新加坡总理公署部长陈振声在出席启动仪式时表示，中新（重庆）项目其目的不仅在于促进重庆的发展，更在于通过重庆作为运营基地，带动整个中国西部地区的发展，推动西部大开发、长江经济带与“一带一路”衔接。经过这两年与重庆的合作，在降低融资成本方面已经显现成效，相关项目平均综合融资成本从5.5%降到了4.8%。而在降低物流成本方面，则有赖于“渝桂新”南向通道建设。
“渝桂新”南向通道，即从重庆经广西北部湾出海至新加坡的海铁联运通道。随着兰渝铁路年内通车，这一通道还将与“渝新欧”通道实现快速衔接，形成“一带一路”经中国西部地区的完整闭环。
据了解，从重庆运输货物到新加坡，多会选择经铁路或长江运至上海出海，需要3周左右时间，但如果改走新的“渝桂新”海铁联运通道，则会节省2个多星期的时间，大大降低物流成本。
今年5月以来，“渝桂新”通道已经开行多趟试运行班列，广西与贵州、重庆、甘肃等沿线各省市的协调工作也在推进之中。（新华社）
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