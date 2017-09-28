法国政府推出大规模投资计划 4个领域共570亿欧元

法媒称，25日上午，法国总理爱德华·菲利普公布了总统马克龙在竞选期间所承诺的大规模投资计划的详细内容。这一投资计划将在五年内给四大优先领域投资570亿欧元。四个领域分别是生态转型（200亿）、培训和技能（150亿）、企业竞争力（130亿）和国家现代化（90亿）。
据法国《费加罗报》9月26日报道，从支持企业创新到加速医保体系数字化转型，一共有25项创议被细化提及。目标是雄心勃勃的，五年内的投资总额要和之前由萨科齐发起、奥朗德继续的“未来投资计划”在近10年间的投资差不多。
在生态转型方面，建筑隔热性能增强、散热器数量减半的巨大工程将获得90亿欧元。可持续运输发展将获得40亿欧元，其中一半用于铁路路网翻新。
培训发展方面，67亿欧元用于100万年轻人的培训以及多项相关机制的强化。
100万成年低技术失业人员的培训资金达71亿欧元。负责设计这一机制的经济学家让·皮萨尼-费里表示：“目的在于，到五年执政末期，我们可以结构性地让15万年轻人和15万失业者重新长期就业。”
这一投资计划和马克龙在竞选时所说的很像，只不过金额由500亿提高到570亿欧元。
在预算紧张的时期，最棘手的投资资金问题已经得到解决。240亿来自新增预算拨款，政府开支因此会增加；110亿来自公共权力的借款和赠款；120亿来自预算再分配，这不会加剧赤字但会影响其他计划。最后的100亿来自未来投资计划，包含补贴和自有基金融资。投资计划将因此主要由债务支撑。
让·皮萨尼-费里表示：“240亿的新增预算拨款已经很好地列入公共财政之中。我们可以这样做是因为3%的名义经济增长率的前景。这些投资项目是获利的，不仅有社会利益也会给公共财政带来收益。”
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