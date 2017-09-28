美记者走进美国“末日飞机” 可防核爆电磁脉冲指挥核反击

美国《大众机械》月刊网站9月25日发表了题为《走进美国“末日飞机”——核战期间的指挥部》的报道。
YouTube网站的一条新视频给人们提供了一睹美国其中一架“守夜者”指挥机内部的难得机会。E-4B“守夜者”由波音747-200客机改装而来，隶属美国空军。任何时候都需要保持其中一架飞机飞在空中，随时准备在发生核危机时派上用场。这条视频拍摄于加利福尼亚州特拉维斯空军基地，展示了在紧急情况下掌控美国核力量的男男女女的空中之家，同时也是他们协调核打击的工作站。
美国空军的四架E-4B“守夜者”指挥机的设计目的是，在美国突然遭遇核打击时确保政府持续运转。一旦遭到核打击，美国总统、副总统或者参谋长联席会议成员将会在一个秘密地点登上E-4B，接管美国的剩余核力量。然后E-4B会在美国上空的一条机密航线飞行，避开可能的打击。在空军的空中加油机支持下，E-4B理论上可在空中连续飞行数天时间。
E-4B装备先进的安全通信系统，可在战时与美国核力量保持联系。它还可以抵御核爆炸引发的电磁脉冲影响，这种电磁脉冲可以瘫痪电力系统和计算机系统。美国国防部长在赴国外访问时也会使用E-4B，主要是为了保密通信，以及一旦发生危机快速把他或她转移到安全地点。
“守夜者”指挥机常驻内布拉斯加州的奥福特空军基地。今年夏天一场龙卷风光顾了这个基地，其中两架E-4B受到一些小损伤。首架E-4B在1980年服役，空军准备用更新的机型替换这些飞机。
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