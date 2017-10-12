阿里巴巴成立“达摩院”：计划3年投1000亿研究前沿技术

10月11日，在杭州云栖大会上，阿里巴巴集团首席技术官张建峰宣布成立阿里巴巴全球研究院——阿里巴巴达摩院，计划三年之内对技术投资超过1000亿元人民币，吸引全球人才；阿里还公布十位顶尖研究人员名单，有三位中国两院院士、五位美国科学院院士。
张建锋表示，达摩院由三部分组成，产学研开放协作，该院由全球实验室，高校联合研究所，全球前沿创新研究计划三大部分组成，研究包括：量子计算、机器学习、基础算法、网络安全、视觉计算、自然语言处理、下一代人机交互、芯片技术、传感器技术、嵌入式系统等，涵盖机器智能、智联网、金融科技等多个产业领域。
“达摩院”将实行院长负责制，由阿里巴巴集团CTO张建锋（花名行癫）担任首任院长。目前，阿里巴巴达摩院已经开始在全球各地组建前沿科技自主研究中心，包括亚洲达摩院、美洲达摩院、欧洲达摩院。其中，在北京、杭州、圣马特奥、贝尔维尤已经有办公室。三个月内，亚洲达摩院新加坡实验室就会开始正式运作，后续在莫斯科、以色列等地也将相继设立不同研究方向的实验室。
达摩其实是英文DAMO的音译，为“The Academy for Discovery, Adventure, Momentum and Outlook ”的缩写。
马云表示，对达摩院有三个原则：第一，达摩院必须活得比阿里巴巴长；第二，达摩院要服务全球至少二十亿人口，解决一亿就业机会，为一千万家企业创造赢利机会，解决世界经济未来的普惠、持续性问题和创造人类福祉；第三，研究院要学会自营自立，一千亿人民币作为启动资金，但未来要靠自己挣钱。利润由技术带来，市场靠创新取得。
在马云看来，达摩院要比阿里活得长，如果阿里巴巴没了，希望能把技术留下来，刚成立的达摩院就是阿里巴巴留给世界最好的东西之一。
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