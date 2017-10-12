机器人按摩师在新加坡上岗

今天，一个专业从事背部和膝盖按摩的机器人按摩师在新加坡开始工作了。
这个机器人按摩师名为“埃玛”(是“专业控制按摩自动化”的英文首字母缩写)，它模拟人的手掌和拇指来进行指压按摩和理疗等治疗性按摩。
这项技术旨在解决卫生保健行业劳动力短缺和服务质量不一致的问题。
今天，埃玛与人类同事一起，在“新健康”中医诊所开始为自己的首批患者服务。
埃玛3.0(第一个进入公共服务领域的型号)的体积是去年发布的第一代型号的1/3。
据设计埃玛的新加坡南洋理工大学的研究人员介绍，患者说埃玛提供的按摩服务与专按摩师的服务几乎没有区别。埃玛使用传感器来检测肌腿和肌肉的僵硬程度，用人工智能和云计算来计算最佳按摩方式，并跟踪记录患者在一个疗程期间的恢复情况。
埃玛是由南洋理工大学“孵化”的技术创业公司AiTreat研发的。这家创业公司只有两年历史，但目前估值已高达1000万新加坡元(约合730万美元)。
在医疗费用高昂以及老龄化人口对此类治疗的需求曰益增长的国家，使用埃玛帮助治疗慢性疼痛有望创造低价的替代疗法。
埃玛研发带头人张艺钟说，埃玛的目标是遵循有资质的中医医师或理疗师的医嘱来提供临床精准按摩服务，并且不存在人类治疗师面临的疲劳问题。
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