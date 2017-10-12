公婆弄丢准儿媳当“嫁妆”的泰迪犬：对方表示找不回坚决不结婚

“警察同志，你们一定要帮帮我”，陈老伯紧张地语无伦次：“我把我儿媳妇的嫁妆弄丢了，找不回来，她就不结婚了！”是多贵重的嫁妆，让老两口心情如此激动？
据扬子晚报10月11日报道，原来，这嫁妆并不是金银财宝，而是一条宠物犬。
泰迪犬当嫁妆 先来男方家适应环境
2017年10月4日下午，陈老伯告诉民警，这个月，他的儿子和儿媳妇就要结婚了，一家人高高兴兴地准备婚礼。儿媳妇有只泰迪犬，名叫巧克力。她对这条狗视若珍宝，结婚的时候要把这只狗当作嫁妆和她一起嫁过来。
婚期将至，儿媳妇担心狗会认生，于是提出让她的宝贝泰迪犬先在男方家住几天习惯环境。陈老伯夫妇觉得这只狗乖巧可爱，也就同意先把儿媳妇的嫁妆接过来照顾。
儿媳妇表示：找不回来坚决不结婚
陈老伯将泰迪犬走失的事情告诉了儿子。当时，儿子跟儿媳妇在一起，儿媳妇一听就不乐意了，当场表示：“不找回来就坚决不结婚。”
这下可把陈老伯着急坏了，要是因为一条狗误了儿子的终身大事，这可怎么办！于是，他赶紧跑到常熟市公安局东南派出所，向民警求助。
狗找到了 原来是被邻居偷抱回家了
在了解了事情的整个经过后，民警随即对案件展开了调查，并认真地调取了陈老伯家周边监控录像。经过细致地调查，嫌疑人终于浮出了水面。2017年10月6日傍晚，民警将偷狗的嫌疑人抓获，并成功地找到陈老伯儿媳的“嫁妆”。嫌疑人徐某某，男，今年30岁，来自盐城。
经审查，徐某某很快交代了自己盗窃的违法事实。原来，嫌疑人徐某某就住在陈老伯家附近，平时也很喜欢宠物犬。10月4日下午，徐某某和弟弟经过陈老伯家附近时看到了这只可爱的泰迪犬，见四下无人，徐某某就萌生了要将泰迪犬抱走的想法，虽然弟弟一再劝阻，但徐某某执意要这么做。将泰迪犬带回租住处后，徐某某觉得不安全，泰迪犬肯定是附近谁家的，要是跑出来一定会被人认出来，于是徐某某准备将泰迪犬带到亲戚家寄养，没想到还没送走，就被警方查获了。
在审讯过程中，徐某某为自己的荒唐行为感到非常后悔，他愿意将泰迪犬还给陈老伯，希望能取得陈老伯的原谅。虽然徐某某及时意识到了错误，但他的行为已经触犯了法律。最终，徐某某因盗窃被公安局依法行政拘留。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost