奢侈品牌押注童装市场 看重从小培养顾客

西媒称，法国高级时装品牌巴黎世家今年6月出人意料地推出童装系列。在高挑优雅的模特身旁，一群天真烂漫的孩子身着巴黎世家首次推出的系列童装欢快地走在T型台上。
据西班牙《国家报》网站10月23日报道，巴黎世家只是越来越多押注童装市场的奢侈品牌之一。此前，已有马克·雅可布、古驰、杜嘉班纳等奢侈品牌推出童装。繁琐的花边、精致的蝴蝶结和光滑锃亮的皮革开始与传统童装所使用的印花布和牛仔布展开竞争。欧睿信息咨询公司的数据显示，最近五年来童装市场的发展已经超过了男装和女装市场。
报道称，纪梵希首席执行官菲利普·福尔图纳托看到了童装市场的巨大潜力。他表示：“现在的儿童将成长为未来的消费者。对任何一个品牌而言，口碑能够代代相传都是梦寐以求的。”出生于上世纪70年代和80年代的父母们是与品牌文化共同成长起来的一代人。实际上，正是他们在改变儿童时装的消费模式。在他们眼中，功能性已经不再那么重要，时髦新潮才是促使他们掏腰包给孩子买衣服的主要原因。
报道称，专业人士认为，奢侈品牌希望从儿童开始培养自己的顾客群体。一个品牌的基因也将代代流传。除了儿童时装，目前市场上还推出了儿童香水和太阳镜等。这种从小培养顾客的营销模式提高了顾客群体的忠诚度。
据报道，父母们越来越希望把孩子打扮得像自己的缩小版，并愿意为此花上大价钱。实际上，这股风潮并非仅限于奢侈品业，在中低档品牌当中也可以见到踪迹。2013年西班牙快时尚品牌MANGO推出了全新的童装系列，其中很多童装就是直接将女装的款式改小。实际上，西班牙萨拉服装公司的童装设计灵感很多也都来源于巴黎、纽约和米兰时装周。
《国家报》的报道称，专业人士指出，互联网的普及以及儿童与互联网的联系愈发密切也推动了童装市场的发展。儿童模特走秀的照片在社交网站上铺天盖地，让很多父母招架不住。随着互联网的发展，父母在为孩子购买服装时有了更多的参照和启发。有些明星甚至直接推出了自己的童装品牌，借着童装市场发展的东风赚得盆满钵满。
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