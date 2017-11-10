腾讯增持Snap股权至10% 无表决权

英媒称，中国高人气即时信息平台微信（WeChat）背后的公司腾讯（Tencent）已构建Snap超过20亿美元的股份，后者是Snapchat位于美国加利福尼亚州的母公司，此举可能会促成这两家集团在游戏和新闻业务上的合作。
据英国《金融时报》网站11月9日报道，在最新季度财报中，Snap称，最近几个月腾讯已获得其1.4578亿股不具有表决权的股票，超过了Snap基本股票的12%，及完全稀释后股票总数的10%。
报道称，“Snap是家创新型公司，在西方市场拥有庞大的用户群，我们看到了彼此之间在新闻推送与移动游戏出版业务上的合作机会，”腾讯表示。
在Snap今年3月上市之前，腾讯已对其投资了数年。报道认为，腾讯最近持股的增加意味着，这家位于洛杉矶的公司现在有两个关键股东，即腾讯与美国有线电视集团康卡斯特（Comcast），后者今年通过旗下的NBC环球集团（NBC Universal）向Snap投资了5亿美元。
“腾讯对加深与我们的持股关系感到兴奋，并且……期待分享创意和经验。”Snap在其监管申报文件中表示。
报道称，就在昨天公布腾讯的投资前，Snap的股价在纽约盘前交易中大跌20%以上。在公开腾讯对其增持股份后，Snap股价的下跌虽有所减缓，但跌幅仍达16%左右，至12.70美元。
报道称，腾讯是全球最具收购意识的科技公司之一，也是中国一些最大的数据、社交媒体和游戏平台背后的力量。今年第二季度，因爆款电子游戏《王者荣耀》（Honour of Kings）大卖，腾讯在游戏业务上赚了43亿美元。
报道称，在腾讯推介其作为内容来源的资格之际，分销游戏或新闻推送等内容的能力将为它带来美国与欧洲市场的敞口。
据报道，Snap的用户群不如腾讯，腾讯每月有9.63亿活跃用户。然而，其中大多数都是中国国内用户；国际用户几乎全是海外华人或在中国做生意的人。
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