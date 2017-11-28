在投资者的乐观与疑虑中比特币价格逼近1万美元

外媒称，虚拟货币比特币的价格27日达到创纪录的9700美元。
据英国广播公司网站11月27日报道，比特邮票公司的数据显示，比特币的价格目前已比上周五（24日）时高出约20%。比特币年初时的价格仅为约1000美元。
另据彭博新闻社网站11月26日报道，比特币价格首次突破9000美元，距离超过8000美元不到一周，今年迄今为止已上涨逾850%。
尽管有人提醒警惕资产泡沫，这一最大加密货币仍引起主流社会的更多关注，其价格持续飙升。
报道称，从华尔街高管到风险资本家，所有人都在斟酌这一电子货币的走势，各自怀有不同程度的疑虑。在过去两周里，比特币价格攀升了40%以上。
这股暴涨浪潮将个人投资者卷入其中。贝斯波克投资集团称，比特币最大交易平台“比特币基地”公司的注册账户在过去一年里增加约两倍，达到1300万个。
26日在纽约，比特币的价格以9518美元刷新纪录。其快速升值让乐观的分析人士和投资者很难让自己的预言与时俱进。
对冲基金经理迈克·诺沃格拉茨正着手成立一个5亿美元的基金对加密货币进行投资。他上周表示，比特币价格到年底将达到1万美元。一天后，市场策略分析公司Fundstrat研究部负责人托马斯·李将2018年年中比特币价格的预测值上调一倍至1.15万美元。
报道称，比特币的价格暴涨正迫使华尔街各银行在以下两者间寻求平衡：客户对加密货币投机买卖感兴趣，高管们却对其前景抱怀疑态度。
摩根大通首席执行官杰米·戴蒙是比特币的最知名诋毁者之一，他称其是一场骗局，嘲笑购买者“愚蠢”。他的财务总监玛丽安娜·莱克的论调则比较有分寸，她上月表示，只要电子货币得到妥善监管，公司“可以考虑接受”它们的潜在用途。
根据加密货币市值网站公布的数据，电子货币的总市值目前超过2900亿美元。
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