中共中央军委政治部原主任张阳在家自缢身亡，曾陪同徐才厚看话剧后职务更迭

一直被传落马的张阳，5天前在家畏罪自杀。
据新华社北京11月28日报道，2017年8月28日，经党中央批准，中央军委决定对中华人民共和国中央军事委员会委员、中共中央军事委员会原委员、中央军委政治工作部原主任张阳进行组织谈话，调查核实其涉郭伯雄、徐才厚等案问题线索。经调查核实，张阳严重违纪违法，涉嫌行贿受贿、巨额财产来源不明犯罪。接受组织谈话期间，张阳一直在家中居住。11月23日上午，张阳在家中自缢死亡。
而从8月到11月的这段时间，关于张阳的传言一直不少，尤其是张阳卸任中央军委政治工作部主任一职后。
据《解放军报》报道，今年9月7日，中宣部、中央军委政治工作部和共青团中央在人民大会堂举行陆军第74集团军某旅班长王锐同志先进事迹报告会。出席的中央军委政治工作部主任，不是张阳。
不仅如此， 9月6日公布的解放军和武警部队中共十九大代表名单（303人）中，张阳未在其中。
58岁晋升成上将中的“年轻派”
2010年7月19日，张阳等11人在北京八一大楼晋升上将军衔。一次晋升11名上将，是2004年9月至今最多的一次。当时张阳年仅58岁，与他同批晋升的还有两名“50后”。也是从这一年开始，新晋上将中“50后”不再是独苗。
在此多说一句，与政界“50后”省部级官员已陆续到达退休年龄不同，上将晋升需要较长时间，当年军界“50后”上将还属于“年轻派”。
据《环球人物》报道，从少尉到大校共7级（6次晋升），按4年一次晋升要24年（不包括提前晋职晋衔）。大校晋升少将则不受时间限制，依据职务设置情况而定。少将再到上将，晋升时间就更难确定，根据履行相应职务时间长短而定，一般要10至15年左右，也有更短或更长的情况。
2012年10月，解放军原四总部同步换将，张阳获任总政治部主任一职。随后，张阳循例当选中央军委委员。
陪徐才厚看话剧后职务更迭
据2012年10月21日CCTV-7《军事报道》报道，20日晚，时任中央军委副主席的徐才厚观看了由解放军南京政治学院和总政话剧团联合创作的话剧《生命宣言》。画面显示，演出结束后，原为广州军区政治委员的张阳紧随徐才厚，与演出人员握手；还出席了随后举行的座谈。
四天后，2012年10月25日，国防部网站军委总部领导数据库出现更新，张阳确认为总政治部主任。
不过在徐才厚落马后，张阳当然也立场分明的用大篇幅批判郭徐流毒问题。
2016年8月26日，全军贯彻落实古田政工会精神领导小组会议召开，张阳作为全军贯彻落实古田政工会精神领导小组组长出席并讲话。会上，张阳用大量篇幅讲了有关郭徐流毒的问题，这在此前军队及党政各级会议中并不多见。
张阳说，要抓实抓深肃清流毒影响工作。以领导干部为重点进一步搞好揭批反思，做到情感上憎恨、政治上决裂，切实与郭徐的圈子、品行、套路、作风等彻底划清界限。
事实上，自2014年新古田会议召开后，张阳曾不止一次作出肃清郭徐流毒的表述。据不完全统计，仅2015年1月至3月，3个月间，张阳就至少在6个公开场合提到过“肃清徐才厚案的影响”。
张阳最后一次出现在媒体面前，是今年8月7日。据新华社报道，当天，中央代表团飞抵呼和浩特，出席内蒙古自治区成立70周年庆祝活动。张阳作为中央军委委员、军委政治工作部主任，与其他中央代表团成员同期抵达。
也就在这次露面后20天，张阳被谈话，然后一直在家中居住，三个月后，畏罪自杀。
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