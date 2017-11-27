中国领跑金砖国家高校排行榜

共有68所来自俄罗斯的大学入榜，是所有金砖国家中势头最好的——金砖国家还包括巴西、印度、中国和南非。
今年入榜的金砖国家50所顶尖高校中，俄罗斯的共有10所。而在前100所高校中，俄罗斯的共有25所。
中国的清华大学连续第五次名列榜首。第二名至第四名同样来自中国，且顺序与去年一致，分别是北京大学、复旦大学和中国科学技术大学。
莫大校长•维克托•萨多夫尼奇说：“莫大在世界重要排名中表现出绝佳的势头。我们对莫大在金砖国家大学排行榜中也表现出明显提升感到高兴。这个成功反映出这所大学在全球科教领域不断提高的活跃性，同时也显示了莫大毕业生在雇主当中的需求度。”
萨多夫尼奇还说，莫大是国际科学合作的积极参与者。今年秋天莫大与北京理工大学合作建立的深圳北理莫斯科大学隆重举行了首届开学典礼，莫大的斯洛文尼亚分校——在中欧的首家分校——也举行了首届开学典礼。
QS的东欧和中业地区负责人卓娅•扎伊采娃说：“中国高校的排名不令人惊讶——都是可以预见的。但俄罗斯高校的位置如此提升，这个事实不能不令人欣喜。”
研究使用的8项指标当中，最重要的是高校的学术声望（占总分的
30%)和在雇主中的声誉(20%)。其余的指标有高校师资和学生比例、每个系发表论文数量、论文被援引量以及外籍教师、辅导员和留学生人数。
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