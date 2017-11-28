“相亲角”成中国老人社交新空间：周六找女婿 周日找老伴

新媒称，重庆市中心洪崖洞相亲角，每到周末都迎来大批中老年人，星期六到此是给儿女相亲，星期天则是单身长者为自己相亲，两种相亲模式成功率虽都不高，但人潮未见消退，有人甚至十年来风雨不改，每周末都到此“碰碰运气”。洪崖洞相亲角究竟有何魅力，一再吸引大妈大叔前来？相亲角对于这一大群退休老人来说，难道不止是相亲？
据新加坡《联合早报》网站11月19日报道，秋风阵阵的星期天早晨，重庆景点洪崖洞人头攒动，除了来游玩的旅客，景区户外一段约200米的步道，从早上10时便聚集了数百名中老年男女，三五成群地站在江边闲聊。
这里空气中回荡着亲切的重庆话，气氛相当热络，却也夹杂着一丝尴尬。步道两侧，有大妈眼神飘忽地静静站守，似乎等着有心人上前说话；有大叔上下徘徊绕圈打望，寻觅上前搭讪的绝佳机会。
这里是重庆著名的相亲角，历史已超过10年，来到这里的大叔大妈都有一致的目标：找个合眼缘的对象，如果聊得开，就互扫微信交换联络，接下来私下再约，盼望最终能找个老伴。
星期六为儿女相亲 星期天为自己相亲
报道称，和中国许多城市的相亲角不一样，重庆洪崖洞相亲角有“双重角色”，每逢星期六是父母来为儿女相亲，星期天则是中老年人为自己相亲，两者都是民间自发的活动。
如果说星期六的相亲角像是父母“推销”子女，星期天的“老人相亲角”则像热闹的联谊会。来参加的多是五六十岁中老年人，当中不乏有女士精心打扮，但大多数更倾向朴素上阵。
和为子女找对象的场面不同，星期天的洪崖洞相亲角，几乎没人举起写上自身和择偶条件的牌子，或是拿出平板电脑或相册出示照片。“自我推销”最有效率的方式，是从一个聊天群走到另一个聊天群，想认识人就趋上前，聊够了就自动脱队，投缘才交换联络，或结伴离开。
“就是摆龙门阵（聊天）！”60岁的单身汉任先生如此形容“老年相亲角”的活动。
那陌生男女初次见面谈什么？任先生透露的聊天话题都很务实：“首先是说出她的要求、我的要求，再介绍彼此家庭情况、经济收入，看能不能适应对方生活。”
三小时下来，任先生只相中一名同龄女士，与她进行了15分钟的交谈。对他而言，这已经算不错的收获：“就是碰个运气、求个缘分，遇上对的人才谈，这里也有骗子、傻子的。”
丧偶离婚者寻觅第二春
报道称，“老人相亲角”由几个主要群体组成——丧偶者、离婚者、单身者，甚至有已婚男来找“小老婆”的，不过以前两者居多。
刘阿姨（65岁）带着小她五岁的单身好友王阿姨前来相亲角。多年前丧夫的刘阿姨是相亲角的成功案例，之前来相亲三次，今年夏天终于遇上投缘的男人，两人目前感情稳定，结伴同居。
问及当初来相亲的原因，她坦言：“老公走了，一个人很寂寞啊，想有个人聊聊天、说说话。其实，是我亲家把我带到这里的，女儿也很支持我来。这个场地很正规，有保安，我很放心。”
报道称，尽管来到相亲角的老人都积极认识新朋友，但许多人坦言，只是抱着不妨一试的心态，心知真正找到伴侣共谱黄昏恋的概率不高。
一名不愿具名的大妈直言，在相亲角成功配对的概率是“百分之一”，毕竟这里只不过是见面平台，接下来还有很长的路要走，必须厘清双方经济、儿女方面的许多问题。
许多相亲者受访时说，虽然洪崖洞相亲角并不完美，但和婚姻介绍所或网络约会平台相比，已经是相对安全可靠的选择了。
说到婚姻介绍所，许多大叔大妈一听闻便摇头，直批：“那种地方是骗人骗钱的！”
报道称，有关“黑婚介”的媒体报道多年来在中国屡屡出现，不少婚介所被揭露，通过会员费、介绍费、假对象等种种套路，讹诈单身老人辛苦累积的养老本。
相比之下，来相亲角可以面对面交流，又是免费的，让许多相亲者感觉更安心、踏实。
尽管如此，来到洪崖洞这个熙熙攘攘的旅游景点公开相亲，一些年长者心里还是难免有些纠结。
一名精心打扮的大妈坦言：“来这里还是很难为情的，一般女性都会害羞，希望男方来说话，我自己都不好意思站在这里”，语毕不忘提醒记者，切勿拍她的照片或录音，否则会让她很难堪。
父母边为子女相亲边社交
报道称，如果说星期天的相亲角弥漫着些许暧昧氛围，星期六的相亲角则没有丝毫浪漫气息可言。
早上10时，这里已挤满数百名为子女相亲的年长者，有人举着介绍子女个人资料的看板，其他有兴趣的父母驻足询问，不少人还认真地拿出记事簿，边交流边做笔记。
62岁的彭青是星期六相亲角的熟面孔。她告诉《联合早报》记者，自己过去六年每周都到相亲角，算算有近300次了，目标只有一个：为37岁的大龄女儿找个伴。
彭青语带无奈地说，女儿是导游，常带队出国，因此特别难找男朋友。过去六年，她为女儿介绍了不少男士，但女儿宁缺毋滥，六年过去了还是单身。
她感慨说：“她觉得没希望了，但即使没希望，我们也要当成有一丝希望。”
但彭青这六年也并非完全白忙一场。她说，自己在这里结交了一大帮好友，“我们的共同目标都是为了儿女”，大家在相亲结束后有时会一同吃饭，不久前还组团一同到贵州旅游。
80岁的王先生也是相亲角“常客”，来这里有10年之久。采访当天，记者见他步履蹒跚上下徘徊，问他到此的目的，他笑说：“没事儿，来玩！有合适就看一下，没合适就见老朋友。老了，很有时间，到处走路！”
相亲角满足年长者社交需求
社会学家于海认为，许多年长者明知到相亲角为儿女相亲效率极低，却坚持每周风雨不改这么做，说明为子女找对象可能只是出外活动的理由，他们实际上需要的是社交。
他指出，家长在相亲角可分享信息、生活经验、结交朋友，在这个层面上，相亲角功能如同广场舞或政府的社区项目，能将家中老人“拉出来”活动，“哪怕是种树、种水果或相亲，如果能被一项活动‘黏住’，有什么不好？”
于海觉得，许多老人从相亲角得到相亲之外更大的社交满足，当局因此应该鼓励或支持更多这类公共空间形成。
报道称，洪崖洞相亲角多年来都由民间自发组织参与，于海认为，这也反映出中国年长者私人生活的兴起。
他解释说，中国年长者以往高度依赖单位和组织，生活中许多活动都由单位集体安排；不过，上世纪90年代后，越来越多个人活动必须靠自己策划安排，退休年长者更是如此。
他认为，这个转变让中国年长者的私生活变得更活跃。“他们自己安排的活动内容非常丰富，需要的只是能活动的地方和公共空间。”
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