阿根廷海军成众矢之的：失联潜艇被曝超载 使用过期材料

西班牙《世界报》网站11月26日报道称，阿根廷《民族报》26日发表国防部的一份报告指出，在对失踪的“圣胡安”号潜艇的电池进行采购和更换时，阿根廷海军进行了多项违规操作。这一报道令阿海军成为众矢之的，此前阿海军已经因为危机处理和为艇员家属提供信息的方式而饱受批评。
多国对“圣胡安”号潜艇的搜索工作25日进入第11天，但没有发现任何踪迹，44名艇员事实上已经被宣判死亡。
“圣胡安”号潜艇艇员生死未卜，迫使马克里总统下令进行“深入严肃的调查”，以查明为何一艘据称“航行状况良好”的潜艇会发生严重故障，以及这艘潜艇究竟处于什么样的状态。国防部和相关部门的报告认为，海军在2008年底至2014年期间对“圣胡安”号进行的中期维修工作和电池更换工作没有遵守相关手册规定。据《民族报》报道，国防部的报告认为，海军负责人在采购潜艇供货时为某些供货商提供利益，购买了过期的材料。
阿根廷国防部的调查报告指出：“收集到的信息强有力地说明，不仅这些采购合同不符合规定管理程序，而且相关军事人员很可能进行非法行为让涉事企业获利。”
海军发言人恩里克·巴尔维不愿对报道的这些违规操作行为作过多评论，只是表示所有有关潜艇工作状态的内容以及维修报告已经记录在案，等待提交相应的司法调查。
俄罗斯卫星通讯社11月26日报道称，阿根廷失联潜艇某尉级军官的兄弟向卫星新闻通讯社透露，该国海军“圣胡安”号潜艇上搭载的人数超过规定的37人，达到44人，而且多出来的7人不是潜艇艇员。
11月15日，阿根廷“圣胡安”号潜艇在从乌斯怀亚港前往马德普拉塔市的途中失去通讯联络。此前有消息称，潜艇在最后一次通讯联络时曾通报出现故障。
阿根廷美洲通讯社报道称，在对“圣胡安”号潜艇的搜寻工作仍在继续的情况下，阿根廷马德普拉塔海军基地负责人加布里埃尔·冈萨雷斯海军少将递交了辞呈。报道称，冈萨雷斯已在3天前拟好辞呈。安抚失踪潜艇艇员家属和向他们传达有关潜艇搜寻最新消息的工作正是由其负责。
阿根廷海军发言人恩里克·巴尔维向记者表示，暂时没有收到有关冈萨雷斯少将辞职的官方消息。
西班牙《世界报》11月25日报道称，阿根廷海军潜艇“圣胡安”号失联事件引发了全世界对营救艇员的工作和手段的质疑。在这一背景下，西班牙海军日前宣布正在推进一项建造一艘水下干预海事船的计划，其主要任务是搜救潜艇。新打造的船只将取代现有的“海王星”号打捞救生船，后者自1988年就开始服役，即将完成它的使命。新的搜救船预计将在新型的S-80级潜艇首艇下水前开始服役。
西班牙海军目前拥有四艘多功能海事船，分别是“水星”号、“光束”号、“闪电”号和“龙卷风”号，另外两艘“勇敢”号和“激情”号也将于近期开始服役。这是西班牙海事船现代化建设第一阶段的一部分。在2025年以前，预计西班牙海军还将新增6艘多功能海事船，其中一艘就是正在研发的水下干预船。
根据西班牙海军发布的公报，这艘干预船目前处于决定设计方案和选择造船厂的阶段。从开始建造到正式交付海军大约需要36个月的时间。
西班牙希望以此进一步提升军方搜救潜艇的能力，至少尽量避免发生类似阿根廷“圣胡安”号这样的悲剧。
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