以色列科技企业成中资“新宠”

香港《南华早报》网站11月26日刊载题为《为何以色列是中国投资者的新乐土？》的文章称，中国对以色列科技企业兴趣日益浓厚的原因是，中国正在从制造廉价服装向高技术制造转型。
文章称，在中国对先进技术需求扩大和中国与以色列关系升温的推动下，越来越多的中国投资者将以色列企业作为下一个明智的投资对象。
文章称，根据ZAG-S&W律师事务所的数据，去年，中国在以色列的投资总额达到160亿美元，其主要驱动力来自中国对以色列高科技产业的投资激增。该律师事务所总部设在特拉维夫，业务主要涉及跨境贸易。
文章称，尽管中国对以色列科技初创企业的兴趣并不新鲜，但业内人士说，中国投资者如此大规模地涌入以色列还前所未见。
文章称，耀途资本的联合创始人白宗义说，中国对以色列科技企业兴趣日益浓厚的原因是，中国正在从制造廉价服装向高技术制造转型。白宗义说，当中国企业开始与西方企业竞争时，它们需要掌握核心技术。
文章称，据彭博新闻社估计，去年，中国在海外的科技投资总额达到378亿美元。但随着对硅谷科技初创企业的争夺愈演愈烈，像白宗义这样的投资者已将目光转向别处。以优秀初创企业而闻名的以色列似乎成为一个合理选择。
文章认为，政治考虑也是一个因素。自中国与以色列签署旨在推动双边科技合作的协议以来，由政府支持的、投资以色列科技初创企业的项目不断涌现。
文章称，中国投资者仍面临一些障碍，例如，与以色列企业家之间的文化冲突。与拥有几百万华人的美国不同，以色列几乎没有华人社区，这使中国风投公司很难找到合适的中间人来帮助建立对话。
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