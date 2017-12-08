日本大幅上修三季度经济增速 增速是预估两倍

英媒称，8日公布的修正数据显示，得益于资本支出的大幅增长，日本经济三季度的增速是最初估计的两倍，而且从出口的上涨趋势来看，这种扩张还将持续。
据路透社东京12月8日报道，经过修正，国内生产总值中资本支出部分与此前一个季度相比增加了1.1%，远超预测的0.4%的增长，而且大大超出0.2%的初值。
7至9月，经济年化增速达到2.5%，超过1.5%的中位数估值，而且也超过1.4%的初值。
报道称，另有数据显示，10月的实际工资出现接近一年时间以来的首次增长，这为消费支出反弹带来了一些希望。
瑞穗证券高级经济师宫川宪央（音）说：“经济表现不错，但是超过2%的年化增速似乎有点太快了。”
他说：“我估计出口和资本支出明年将继续引领增长，但是速度将放缓到1%左右。”
这个数字转化成季度环比增长则为0.6%，此前的初值为0.3%，中位数估值为0.4%。
报道认为，稳步的经济扩张也为日本银行带来了希望：通胀压力明年将继续增加，并将物价推向2%的通胀目标。
内阁府的一位官员告诉记者，上调资本支出是因为批发公司和零售商在加大投资应对入境旅游业的增长。
这位官员说，第三季度，由于制造业使用的化学制品和塑料制品增加，存货贡献了0.4个百分点的增长，高于此前0.2个百分点的初值。
三季度净出口贡献了0.5个百分点的增长，与初步数据一致。
7至9月，私人消费下降0.5%，也与初步数据一致。
实际工资10月增长0.2%，实现了2016年12月以来的首次增长，这表明就业市场的人才紧俏可能最终将带来更高的工资。
报道称，日本经济已经连续七个季度增长，而许多经济学家预计，随着消费支出势头增强并且出口预计持续增加，日本经济将继续增长。
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