日媒称尼泊尔新政府将向中国靠拢：已展现对华合作姿态

日媒称，亲中的在野党联盟“左派联盟”在11、12月进行的尼泊尔议会选举中取得了压倒性胜利。议席分配将于近几日内敲定，预计尼泊尔共产党（联合马列）领导人奥利将出任总理，组建一个亲中的政府。处于中国和印度夹缝中的尼泊尔届时或将向中国靠拢。
据日本《东京新闻》12月27日报道，在已经出票的小选举区中，尼泊尔共产党（联合马列）与尼泊尔共产党（毛主义中心）组成的左派联盟获得了116个议席，在总计165个议席中约占七成。亲印度的执政党尼泊尔大会党则以23席惨败。据当地媒体报道，在总共110个比例代表制议席中，左派联盟预计将获得过半数的58席，而尼泊尔大会党为40席。
报道称，尼泊尔的进口大部分依赖印度。在2015年到2016年奥利担任总理期间，边境地区的印度裔居民因要求提高地位而与政府发生对立。印度随即停止向尼泊尔供应燃料，事实上封锁了边境。两国关系因此恶化。之后，尼泊尔大会党政府上台。但当地记者比斯瓦斯·巴拉尔指出，执政党对印度态度暧昧，这让大部分国民感到屈辱，左派联盟此次大胜或也与之有关。
另一方面，报道认为，与印度存在领土争端的中国在“一带一路”倡议经济圈构想指导下正在援助尼泊尔完善基础设施建设，包括修建铁路。19日，奥利突访中尼边境尼方一侧的拉苏瓦堡口岸，明确展现出对华合作姿态。
报道称，尼泊尔政局连年动荡，2006年以来已有10人次先后出任总理。2015年尼泊尔大地震发生后，重建工作也进展缓慢。对于新政府，京都大学教授藤仓达郎预计“将会进一步向中国靠拢，获得的援建项目也会更多”。他的观点是，能否在中印之间实现平衡将决定尼泊尔今后稳定与否。
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