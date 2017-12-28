腾讯阿里市值超越美国巨头指日可待？

日媒称，中国两大互联网企业的发展势不可挡。腾讯控股和阿里巴巴集团的股价连创新高，眼下两家公司的市值加起来超过100万亿日元（约合8800亿美元），是2016年底的2倍以上。
据《日本经济新闻》网站12月27日报道，尽管垄断市值排行榜前几位的美国企业股价也上涨了30～60%，但远远不及两家中国企业。从全球上市企业的总市值排名来看，腾讯位列第七位，阿里巴巴排在第八位。中国两强的市值超过Alphabet（谷歌母公司）等美国IT巨头的日子会到来吗？
10亿用户的魅力
11月底，腾讯在中国广州市向外国媒体开放微信总部，负责微信的副总裁张军充满自信地介绍称，微信今后将不断改变人们的生活方式。
报道称，7年前腾讯就是从这里起步，开始了社交网络服务——微信。当时还被称为“中国版LINE”，而现在用户数已经远远超过LINE，成为中国人的日常必备。
使用共享单车、公共服务缴费、医院预约挂号、朋友间汇款等，微信的服务在迅速扩充。用户数预计年内就将达到10亿。这10亿人平均每天通过微信发送消息38次。而这一发送消息数目前仍以25%的速度持续增长，显示出强劲势头。
而这一逼近10亿的庞大用户群也吸引了众多企业关注的眼光。微信的法人用户注册和个人相比毫不逊色，目前已达到2000万家以上。比起利用个人电脑，中国企业已更倾向于在可利用智能手机进行轻松操作的微信上建立窗口，大力进行商品及服务的推广和促销。
而腾讯也以超过50万亿日元（约合4400亿美元）的市值为武器，通过雄厚的资金实力将投资目标扩大到许多业务领域，逐步向获得投资收益的经营模式转变。投资频率平均可达到每3天一家公司。3月，腾讯向美国特斯拉出资约2000亿日元。6月，又向摩拜单车投入了数百亿日元。越是向受关注企业投资，其股价就越会上涨，形成了良性循环。
腾讯的投资部门负责人透露想法称，今后仍不会限制投资领域，只要有好的项目，就不断地投资。在海外，该公司准备加强攻势的是亚洲地区。仅中国就有14亿人，如果再加上6亿人口的东南亚和13亿人口的印度，这将是一个超过30亿人的市场。中国互联网两强正放眼这一市场。
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