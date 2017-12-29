普京竞选连任程序正式启动

俄罗斯中央选举委员会27日接受了普京总统为参加明年大选而递交的文件。
电视画面显示，普京亲自递交了这些文件。
中央选举委员会将在数曰内确认普京是否可以登记成为候选人。
【塔斯社莫斯科12月26日电】俄罗斯一个选民倡议小组25日决定，支持俄总统普京作为自荐候选人参加2018年3月18日的大选。
共有668人出席这次集会。由于普京决定作为自荐候选人参加大选，选民小组集会是他加入竞选的必要程序。根据法律，为支持候选人自荐，必须组建不少于500人(必须为俄罗斯公民并拥有选举权)的选名小组。
举行小组集会后，候选人应在1月7日前向中央选举委员会递交小组登记申请书及其他一系列文件，委员会将在5天内进行审核。若审核通过，中央选举委员会将登记其全权代表小组，并给予在俄罗斯储蓄银行开设专门账户用于竞选拨款的权利。自荐候选人必须收集到不少于30万选民的签名。
【俄罗斯卫星通讯社莫斯科12月26日电】克里姆林宫网站发布消息称，俄罗斯总统普京已经责令总理梅德韦杰夫，确保在总统选举期间从投票站进行网络直播。
消息称：“确保在2018年俄总统选举期间，通过互联网从俄境内投票站对投票过程、票数统计进行视频直播，并对地区投票委员会的工作进行类似的视频直播。”
此外，普京还责令从预算中划拨至少485万美元，用于进行直播和保存视频。
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