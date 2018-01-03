2018世界经济向好 但风险犹存不可麻痹大意

日媒称，2017年是美国总统特朗普在推特上频频发表问题言论、股价创下历史新高和比特币出现泡沫的一年。在世界经济稳定增长的背景下，2018年资产和股票价格有望稳步上涨。尽管对各种资产持乐观看法的人越来越多，我们也不可掉以轻心。
日本《富士产经商报》1月1日发表文章认为，2018年世界经济有诸多值得注意的方面。一个是美国经济的长期动向。
文章称，如果美国经济2018年第一季度顺利增长，这种势头对世界经济向好将起到推动作用，促使各国市场人士开始抱乐观态度。文章指出，许多经济数据超出分析师预测，其结果是，美国花旗银行集团编制的主要国家经济惊喜指数处于2010年以来的最高水平。2018年面临的课题是，弄清经济持续增长的可能性。
《富士产经商报》认为，债券市场的动向也值得大家关注。2017年高收益率债券和投资性债券取得了收益，但对投机级债券消除疑虑为时尚早。
文章称，2018年面临的风险也不少。美联储开始缩小资产规模，欧洲中央银行放缓购买债券的节奏。也有预测称，通胀率将上升。
美国银行美林国际研究部2017年12月对投资者展开调查，结果显示，债券市场最大的风险是泡沫，其次是通胀率和利率上升。投资者的警惕心理体现在资金流动方向上。彭博社统计数据显示，2017年12月，时隔14个月出现资金撤离交易所交易基金的动向。
美联储的人事变动也值得关注。杰罗姆·鲍威尔将担任美联储下任主席，但人事变动不止于此。现任主席珍妮特·耶伦的任期将于2月结束，纽约联邦储备银行行长威廉·达德利年中会卸任，包括副主席在内的“三巨头”将全部换人。
《富士产经商报》还指出，2017年，虚拟货币价格暴涨。2018年，虚拟货币的动向也值得关注。今后，比特币价格将在多大程度上持续上涨呢？市场人士之间意见对立。
对冲基金经理迈克尔·诺沃格拉茨预测称，比特币价格在3月之前将突破4万美元。看涨派期待，随着比特币期货交易近期启动，持有者范围会进一步扩大。怀疑派指出，金融当局可能会加强管制。ADM投资服务公司策略师马克·奥斯特瓦尔德认为，如果当局以反洗钱为由加强管制，则虚拟货币可能失去发展势头。
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