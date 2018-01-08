印度欲推印地语成联合国官方语言 遭批分裂社会

印度政府欲不惜代价推动印地语成为联合国官方语言，近日在印度国内引起舆论风波。批评者认为，印度语种多样，政府欲让印地语“入联”会带来不公，并引发印度社会分裂。
此次争议始于4日，印度外交部长斯瓦拉杰在议会下院“人民院”的一番表态。她提出，为了让印地语成为联合国官方语言，政府愿付出一切必要代价，哪怕要付出40亿卢比（约合人民币4亿元）。斯瓦拉杰称，根据规则，将印地语列入联合国官方语言须得到193个成员国中2/3的国家支持，但所有成员国必须自行承担增加官方语言所带来的额外开销。她认为，想要争取足够国家的支持不难，但如果需要多花钱，很多小国就会变得犹豫，这成为印地语“入联”的最大障碍。
斯瓦拉杰还强调，印度总理莫迪与她本人在联合国发言都使用印地语。并称，除印度外，还有许多其他国家使用印地语，且海外有大量印度裔移民，她还以书面的形式对相关疑问回复说，印度政府已经与129个国家进行沟通，努力推动印地语成为联合国官方语言。
印度使用人数超过百万的语言达33种，印度宪法规定了18种语言为联邦官方语言。政府欲让印地语“入联”在印度舆论中引起很大争议。反对党国大党议员塔罗尔强烈质疑说，若下任印度总理或外长不喜欢用印地语，这将成为难点，也极不公平。这个国家有许多不说印地语但为自己是印度人感到自豪的人。
印度前外长纳特瓦尔·辛格7日在印度《论坛报》网站撰文说，目前联合国的官方语言包括英语、法语、俄语、中文、西班牙语和阿拉伯语，而印地语尚不是印度全国通用的语言。许多邦的首席部长都不说印地语，在议会中也有很多议员不会说印地语。任何将印地语强加到非印地语地区的努力都将让国家分裂。
“有线”新闻网站印度版6日则刊文说，花40亿印度卢比争取印地语“入联”或许会让一些印地语的狂热支持者欣喜，但该语种尚无法获得国家语言的地位，将其推向联合国只是徒劳，且会带来国内的不和。
有分析认为，莫迪上台后，印度教民族主义情绪大为抬头，印度教民族主义者希望推崇印度教的努力不断加大，包括推崇印地语。莫迪此前曾要求在政府部门会议中和国际场合都说印地语而不是英语。也有分析人士认为，印度政府希望借推动印地语“入联”凸显印度“大国地位”。
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