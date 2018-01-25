美扬言做好开打贸易战准备 或引发多国“大对峙”

外媒称，在美国总统特朗普大张旗鼓地前往瑞士达沃斯出席世界经济论坛前夕，美国高级官员吹嘘美国支持自由公平贸易，同时准备好应对中国可能针对美国实施新进口关税采取报复举措。
“严阵以待”迎中国报复
据德新社1月24日报道，美国商务部长威尔伯·罗斯24日在瑞士达沃斯世界经济论坛的记者会上说：“贸易战每一天都在发生……美国现在严阵以待。”
报道称，美国总统特朗普22日批准对进口洗衣机和太阳能设备征收高额关税，引发了中国和韩国的批评，罗斯的好战言论是对这些批评作出的回应。
此外，罗斯还为美国新的惩罚性关税进行了辩解，称这是美国开始在全球贸易战中进行防御。他声称“每一天都有不同的贸易相关方通过违反规则占便宜”，华盛顿只不过是保护本国不受其他国家类似举措的伤害。
罗斯和美国财政部长史蒂文·姆努钦重申，未来还有可能进一步采取保护性措施，其中可能包括钢铁行业。华盛顿还指责德国非法对该行业进行补贴。
另据美联社1月24日报道，姆努钦和罗斯出席记者会的同时，出席达沃斯论坛的有史以来规模最大的美国代表团正为第二天特朗普的到来做准备。
报道称，特朗普出席达沃斯论坛已在瑞士国内引起了零星的抗议活动，姆努钦并不担心接待可能会遇到困难。他说，美国更强大的经济财富在国外有着积极的影响。
姆努钦说：“这真的不单单是涉及什么对美国好，也涉及什么对世界其他国家好——因为我们显然是世界最大的贸易伙伴之一，是世界最大的投资机遇之一。”
罗斯更充满斗志，他承认，在特朗普本周决定对进口太阳能板和大型洗衣机征收高额关税后，中国可能对美国商品征收报复性关税。
罗斯说：“就采取任何贸易行动而言，始终存在采取报复行动的可能性，这要由中国来决定。”
此外据法新社1月24日报道，特朗普准备在达沃斯向疑虑重重的各国领导人宣传他的“美国优先”思想，而美国24日坚称该国并不是要把世界置之脑后。
奉行保护主义的特朗普将于26日在达沃斯世界经济论坛年会闭幕时发表演讲。美国高官表示，特朗普此行的目的是在促进国际合作的同时捍卫美国利益。
美国财政部长姆努钦说：“这是一个有关‘美国优先’的议程，但‘美国优先’就意味着与全球其他地区合作，”他说，“这只不过意味着特朗普总统要照顾到美国利益，与其他领导人要照顾本国利益没什么不同。”
同在达沃斯的商务部长罗斯“忠诚”地捍卫了22日公布的关税措施，并表示对于轻视这些规定的国家，美国将毫不手软实施报复。
多国政要暗怼特朗普
据德国《明星》周刊网站1月23日报道，在达沃斯世界经济论坛上，加拿大总理特鲁多批评了特朗普的贸易保护主义政策，并称赞自由贸易的好处。
特鲁多没有具体点特朗普的名字。他说，一项关于“全面进步跨太平洋伙伴关系”的新协定正朝着正确的方向迈进，同时他也对现在广泛传播的对自由贸易的“严重怀疑”表示遗憾。
报道称，美国没有加入全面进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）——特朗普去年在就职后不久就宣布退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。
报道称，印度总理莫迪也对“美国优先”政策表示反对，间接地批评了特朗普的经济封锁政策。他在瑞士滑雪胜地警告说，“全球化的对立面正在出现”。这位印度总理还表示，孤立主义和贸易壁垒并不能解决“令人担忧的局面”。
莫迪还援引圣雄甘地的话说，他不想要一间锁着门窗的房子。“我希望各国的文化之风吹进我的房子，但我不会让这些风将我连根拔起。”
报道称，莫迪这些话让人想起了中国国家主席习近平一年前在达沃斯的讲话，习近平去年出席达沃斯论坛之际正逢特朗普宣誓就任前几天。习近平当时把贸易保护主义比作“把自己关进黑屋子”，“看似躲过了风吹雨打，但也隔绝了阳光和空气，打贸易战的结果只能是两败俱伤”。
特朗普声称，他要把美国因全球化失去的工业岗位夺回来。他的贸易保护主义政策与许多赞同全球化和自由贸易政策的达沃斯会议参与国形成鲜明对比，本月26日的演讲将伴随紧张气氛。
另据瑞士《新苏黎世报》网站1月23日报道，印度总理莫迪在世界经济论坛年会上支持全球化和自由贸易。去年，另一个新兴工业大国中国的国家主席习近平承担了这个以前由西方国家领导人扮演的角色。
莫迪说，反全球化的保护主义正在抬头。他指的是新关税和非关税贸易壁垒，这让他感到担忧。他的讲话针对特朗普领导下的美国的贸易保护主义政策，在美国宣布对进口洗衣机和太阳能电池板征收保护性关税后，美国退出全球领导角色和“美国优先”政策成了世界经济论坛的主要议题，论坛参与者激烈地讨论了美国此举将产生的后果。
与此同时，加拿大总理特鲁多23日晚在世界经济论坛发表演讲时称，在美国退出TPP之后，剩下的11个国家将签署新协定。
美国凯雷集团联合创始人戴维·鲁本斯坦说，特朗普26日的演讲传递的信息可能是为其“美国优先”政策辩护。在习近平2017年主导达沃斯世界经济论坛后，今年特朗普可能会提出美国的领导要求。
特朗普或引发“大对峙”
据《日本时报》网站1月23日报道，自1971年创建以来，达沃斯论坛已成为就一个日益全球化的世界逐渐形成共识的代名词。现在，特朗普即将告诉那些自认为是全球精英的人，他们在几乎每件事上都错了。
报道称，特朗普将是自克林顿以来首位出席该论坛的在任美国总统，但他不是出席该论坛唯一的主要大国领导人。印度总理莫迪、法国总统马克龙、德国总理默克尔也将与会。这几位领导人的出现，加上英国首相梅和加拿大总理特鲁多，将使他们与特朗普引人入胜的对峙成为可能。
报道表示，默克尔如今暗示，马克龙可能别无选择，只能与她一道站在反特朗普的舞台上。与此同时，很多其他与会者几乎肯定会抓住机会痛斥特朗普。这一直是不可避免的，但在特朗普把非洲和加勒比海国家描述为“破烂国家”后，这变得更有可能了。
另据《西班牙人报》网站1月23日报道，23日开幕的达沃斯论坛年会预计将成为主要嘉宾宣扬的两种截然不同的世界秩序观对立的舞台。一方代表是法国总统马克龙，他将在24日发表演讲，维护多边主义与国际合作，以共同应对气候变化等巨大挑战；另一方代表是美国总统特朗普，他将在26日发表演讲，宣扬孤立主义和民族主义。
报道称，本次年会的主题“在分化的世界中打造共同命运”恰恰反映了上述事实。数十位国家元首和政府首脑将出席这次年会，银行、企业和商界精英也将出席会议，参与人数史无前例。本届年会试图重新推动世界大国间已经丢失的合作，而将在会上出现的这些重要现象往往预示着会议的议程。
报道称，马克龙谋求成为西方国家的新领导人以及良好全球化的代言人，而据特朗普的发言人表示，这位美国总统计划在达沃斯维护自己的“美国优先”计划。预计他将吹嘘美国的经济增长和股市繁荣以及最近推出的税改，但特朗普的税改令欧盟担忧，因为它为跨国公司在欧盟避税提供了便利。
此外据德国《明镜》周刊网站1月22日报道，谁是全球最有权势的人物？这个问题似乎让特朗普心绪不宁。他将在世界经济论坛上发表演讲，显然想在达沃斯回答这个问题。
报道称，具有讽刺意味的是，这位政治强人不怎么支持国际合作，特朗普是靠自我孤立的承诺赢得总统选举的。他曾让前首席顾问班农抨击“达沃斯党”，说世界劳动人民厌烦了“达沃斯党”的独裁统治。现在班农辞职了，但特朗普似乎仍想在其他国家面前凸显自己的民族主义。他让自己的发言人解释说，他参加达沃斯论坛的原因是，希望“有机会和世界领导人推动他的‘美国优先’计划”。
报道表示，一个一直嘲笑和诽谤自由派精英的民粹主义者将成为或许是全球最大规模的精英聚会上最引人注目的人。今年世界经济论坛的主题是“在分化的世界中打造共同命运”，但预计特朗普不会有这样的愿景。在达沃斯，如果本周末没有出现新的分化碎片，人们就应该感到高兴了。
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