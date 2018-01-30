要练这些！外媒称西方特种部队打造未来作战能力

英国《简氏防务周刊》网站1月24日发表题为《未来威胁：特种部队寻求增强下一代作战能力》的报道称，在2017年的最后一个季度，把“伊斯兰国”（IS）赶出伊拉克和叙利亚的作战行动已近尾声。此后，各国特种部队已迅速将注意力转向打赢下一场战争所需的能力上。随着不同类型威胁的出现及不断演变，特种部队人员需要恰当的训练和装备，才能在越来越复杂的作战环境中克敌制胜。
为应对不断演变的威胁，全球最成熟的特种部队组织已迅速将重点放在鉴别和研发下一代技术上，以增强特种部队在极困难的环境下作战的能力。这种环境包括卫星通信的GPS干扰及其他电子战威胁、受宣传和信息战影响的当地居民以及配备先进杀伤性武器、具备极高机动性和生存能力的准军事部队。
现在，一系列引人注目领域的出现越来越受到各国特种部队的关注。其中一大领域是机器学习和人工智能的成熟和扩展。其他受人关注的领域还包括可用来支援进攻型行动任务及其他战术任务的电子战和网络战行动方案。
在北约及其盟国内部，引领这些领域变革的是美军特种作战司令部。令美军特种作战司令部及其盟友尤为感兴趣的是战术行动环境下的网络战。2017年12月13日，美军特种作战司令部司令雷蒙德·托马斯在对美国陆军协会发表演讲时警告称，“网络空间内进攻性和破坏性网络作战能力”将代表在当代及未来作战环境中的关键能力。
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