美俄军机“较劲”：两机仅距1.5米 双方各执一词

俄新社1月30日报道称，俄罗斯国防部称，俄军一架苏-27战机29日成功拦截一架试图接近俄边境的美国EP-3E“白羊座Ⅱ”电子侦察机。
俄国防部表示，俄防空部队29日在黑海国际水域上空探测到一个不明目标正试图接近俄边境。俄军立即派遣一架苏-27战机升空，与其保持安全距离，在识别其为一架美国EP-3E“白羊座Ⅱ”电子侦察机之后保持伴飞，防止其闯入俄领空。美军侦察机随即改变航向飞离俄边界，苏-27返回基地。
美国海军方面称，俄军苏-27战机拦截美侦察机的方式“不安全”。美国海军驻欧洲和非洲部队新闻处称，拦截持续了大约2小时40分钟，苏-27曾逼近至距美军侦察机仅约1.5米处。美方说：“不安全行为会增加误判和空中冲突的风险。”
美方还强调，这架侦察机的行动符合国际法，并未挑衅俄方。俄国防部则指出：“俄军苏-27战机在飞行期间严格遵守关于使用空域的国际法，没有任何出格举动。”
另据美国《星条旗报》网站1月29日报道称，美国和俄罗斯29日再次发生军机近距离对峙事件，一架俄罗斯战斗机在黑海上空与美海军侦察机相距不足5英尺，美国军方官员称此举可能增加空中相撞风险。
美国海军驻欧洲和非洲部队新闻处说，一架俄罗斯苏-27战斗机直接穿越美军EP-3侦察机的飞行路线，迫使美军机飞在苏-27的尾流后面。
此类相遇事件一直令美国军方头疼，在过去几年里，俄罗斯飞机进行了一系列挑衅式拦截。美海军侦察机通常从位于意大利锡戈内拉的机场起飞。这些飞机大多承担着反潜战和电子支援任务。俄罗斯和北约军机在波罗的海和黑海上空经常相互拦截。
美军方发言人帕梅拉·孔泽说：“俄罗斯军方有权在国际空域内合法行动，但他们必须遵守关于安全和预防事故的国际准则。”
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