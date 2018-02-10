欧盟委员会继续上调预期 欧元区今年增长率或达2.3%

法媒称，欧元区渐渐洋溢起一股乐观情绪，至少是在经济领域。欧盟委员会和过去几个季度一样继续上调增长预期。7日公布的“冬季”预测就是如此。该机构预计欧元区和欧盟2017年增长率可创下新高，达到2.4%，为十年来最高。
据法国《世界报》2月8日报道，关于2018年，布鲁塞尔将欧元区预期增长率从去年秋季预测的2.1%上调至2.3%，并将2019年增长率从1.9%上调至2%。对于整个欧盟，欧盟委员会的预测结果相同：2018年和2019年增长率分别可达2.3%和2%。
由于内部消费充满活力以及经济活动和世界贸易复苏，欧元区和欧盟失业率持续下降。即使2017年11月以来欧元对美元升值约7%，也没有任何放缓的迹象。而且持续的低利率有助于投资。
在一些国家，预计增长水平将创纪录：2018年，马耳他国内生产总值（GDP）将增长5.6%，爱尔兰、斯洛文尼亚和斯洛伐克的GDP将分别增长4.4%、4.2%和4%……2008年危机似乎已经很遥远，远得足以让布鲁塞尔决定今后每年只公布两次包括赤字和公共债务水平在内的详细预测，时间分别在春季和秋季。
据报道，实际上，只有西班牙和法国仍然位于2017年末公共赤字超额国家之列，但有望在2018年最终摆脱这一处境。2017年11月，欧盟委员会预计2018年欧元区平均赤字水平将有所下降，相当于GDP的0.9%。
主管欧元事务的欧盟委员会副主席瓦尔季斯·东布罗夫斯基斯和主管经济、金融、税收和海关事务的欧盟委员皮埃尔·莫斯科维奇都很高兴欧盟有这样喜人的预测数据，他们再次提醒应该利用这个顺利的时期改革欧元区。莫斯科维奇强调：“这扇机遇之窗不会永远敞开。”
报道认为，德国在让大联盟迈上正轨这方面遇到的困难导致巴黎与柏林围绕共同改革计划的讨论时间至少浪费了两个月。如今法国财政部不再谈及在可能设立欧元区财政和欧盟货币基金问题上的“法德立场”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost