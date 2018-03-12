取消任期限制会再现政治动荡？中国人大法工委这样回答

中国宪法修正案通过，中外媒体就修改内容及后续影响表达了关切，中国人大法工委召开记者招待会进行了回答。
综合媒体3月11日报道，在中国十三届全国人大一次会议举行第三次全体会议上，宪法修正案通过。
北京时间3月11日下午17时30分，全国人大法工委就“宪法修正案”回答了中外记者的提问。
其中，有路透社记者提问：对于这次修宪中关于领导人任期限制的取消也有一些不同的意见，他们认为这会导致强势的领导的出现，而且会使得中国再次出现过去曾经经历过的政治动荡，而且在领导人换届的时候也可能会出现一些权力斗争。如果这些现象出现的话，应该如何应对？
全国人大常委会法工委主任沈春耀就此回答称，取消任期限制是是健全国家领导体制的一个重要举措。
沈春耀表示，“这是健全国家领导体制的一个重要举措，俗称“三位一体”，党的最高领导职务、军队的最高领导职务和国家的最高领导职务，这是符合国情，符合实际，从长期实践探索总结出的一个成功经验。在党内外，在全国上下有高度的共识。” 沈春耀还表示，“你在刚才提问中所设想和推测、延伸的那些情况，我觉得是不存在的。”
针对中国这次修宪，路透社3月11日报道，中国共产党中央委员会2018年2月提出了关于修改宪法部分内容的建议，删除宪法中有关”中国国家主席和副主席连续任职不得超过两届”的表述，并将“习近平新时代中国特色社会主义思想”写入宪法。宪法“国家机构”章节中新设“监察委员会”，是国家的监察机关，设立国家监察委员会和地方各级监察委员会。
从1954年中国第一部宪法诞生至今，中国宪法一直处在探索实践和不断完善过程中。1982年宪法公布施行后，根据中国改革开放和社会主义现代化建设的实践和发展，分别于1988年、1993年、1999年、2004年进行了四次修改。（多维新闻）
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