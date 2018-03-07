不要低估牵手的力量：紧握爱人之手可缓解疼痛

美媒称，上周发表在美国《国家科学院学报》月刊上的一项研究结果说，与处于痛苦之中的爱人牵手不仅让你们的呼吸和心率同步，连你们的脑波模式也会偶联起来。
据美国每日科学网站3月1日报道，美国科罗拉多大学博尔德分校和以色列海法大学的研究人员开展的这项研究发现，实施安抚的伙伴对处于痛苦之中的对方越感同身受，他们的脑波就越同步。而他们的脑波越同步，痛苦者疼痛减轻的幅度就越大。
研究报告的第一作者、科罗拉多大学博尔德分校博士后研究人员帕维尔·戈德斯坦说：“在现代世界我们发展了许多沟通方式，但身体互动少了。”
这是最新的针对“人际间同步”现象的研究。在这一现象中，人们在生理上与陪伴者保持一致。这项研究首次研究了疼痛情况下的脑波同步，并为揭示脑对脑偶联可能在触觉引发的镇痛或治疗性触摸中发挥的作用提供了新见解。
戈德斯坦在妻子分娩时发现握着她的手能减轻其疼痛。随后他想到做这项实验。
他说：“我想要在实验室中验证触摸的确能减轻疼痛吗？如果是这样，如何解释。”
戈德斯坦及海法大学研究者招募了22对年龄在23至32岁、相伴至少一年的异性伴侣，让他们经历几个场景，每个场景历时两分钟，同时用脑电图描记仪测量他们的脑波活动。场景包括坐在一起，但不触碰；手拉手坐在一起；分别坐在不同的房间里。然后在女方胳膊遭受轻度热痛的情况下，让这些伴侣再次经历这些场景。
报道称，只要伴侣在场，不管有没有接触，与注意力相关的频带就显示出某种脑波同步性。如果在女方疼痛时两人手拉手，这种偶联增幅就最大。
研究人员还发现，当女方疼痛但男方不能触碰时，他们脑波偶联就消失了。
对男方共情水平的后续测试结果显示，男方对女方的疼痛越感同身受，他们的脑活动越同步。双方大脑越同步，女方痛苦消退得越多。
与共情伴侣的脑活动偶联究竟如何能消除疼痛呢？
戈德斯坦和论文的其他作者提供了几个可能的解释。比如共情触碰会让人觉得被理解，进而——根据此前的一些研究结果——可以激发脑中的止痛奖励机制。
戈德斯坦说，眼下的结论是，不要低估牵手的力量。
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