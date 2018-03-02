印度公布未来十年军事技术路线图：采购弊端是拦路虎

英国《简氏防务周刊》网站2月27日发表题为《印度公布未来十年军事技术需求》的报道称，印度国防部已公布2029年以前印军对军事技术和能力需求的路线图。
按照新德里的“印度制造”倡议，《2018技术展望及能力路线图》旨在引导相关产业投资研发技术以满足印度的军事需求。
《2018技术展望及能力路线图》在前言中称：“这份文件旨在推动相关产业所希望的技术发展进程。该路线图可以引导相关产业规划或启动技术研发、合作及生产布局。”
《技术展望及能力路线图》的首个版本曾于2013年对外公布。但据印度国防部称，2018年的修改版对武器数量、使用周期规定及首选技术提供了更多具体细节。它并未透露相关的项目资金及时间表。
《2018技术展望及能力路线图》列举了221项涵盖整个陆军、海军和空军的防御能力需求。
这些需求集中体现在印度国防部希望从本土企业采购的作战平台、作战系统、子系统、技术及零部件上。这些列出的需求中没有包括印度军方可能希望从海外采购的武器，比如，路线图中就没有提及印度对战机的大量需求。
《2018技术展望及能力路线图》阐述了印度海军对大型作战平台的需求，其中包括一艘航母、5至10艘下一代驱逐舰/护卫舰、6艘下一代濒海巡逻舰、7艘下一代轻型护卫舰。此外，它还需要柴油发动机、控制系统、作战管理系统等潜艇系统。
印军主要的陆上需求包括各种装甲战车系统、导弹及相关系统、弹药、小型武器、战斗工兵以及起重机和拖拉机等专门用途车辆。其他需求包括传感器、电子战和电子通信、模拟器、基础设施和物资。
《2018技术展望及能力路线图》还提出需要约400架无人机，或称为“远程遥控飞机”。对无人机的需求主要是由印度陆军和印度海军提出的，其中包括高空和中空长航时系统、潜射系统以及短程、混合动力、隐形作战无人机系统。
与印度2013年的上一版只涉及28个项目的路线图相比，2018年的路线图涵盖范围要广泛得多，但在某些具体要求方面缺乏细节。尽管如此，这一文件提出的广泛要求确实反映出印度的军工制造能力日益进步，政府在使用本国工业资源方面也越来越有信心。
自《2013技术展望及能力路线图》发布至今，印度军工制造能力出现了显著进步，主要应归功于私营部门的投资增加、私营部门将先进商业科技用于军事用途的能力提高，以及印度私人企业与海外企业之间联系的大大增强。
然而，印度军工业取得的进步都会被该国明显日益恶化的防务采购流程所抵消。
随着不断有军购项目被拖延或者取消，印度的国防采购工作正遭到越来越猛烈的批评。除非这些问题得到矫正，否则，印度本土军工业的发展以及满足《2018技术展望及能力路线图》技术要求的能力将严重受阻。
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