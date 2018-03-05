印度媒体：中印差距让印度高层心寒

中国和印度的差距有多大？印度媒体称“这正让印度高层感到心寒”。
20世纪，中印两国经济体量相当，但90年代以后，两国GDP渐渐拉开差距。近几年随着中国经济增速放缓，作为新兴经济体的印度经济加速，“中国衰弱，印度崛起”的理论甚嚣尘上，然而现实却并非如此。
印度媒体《财富印度》3月3日报道，过去几年来，关于印度经济增长的叙事发生了变化，该国的政治和经济界领导人现在会为经济增长率超过中国而高兴。不过，在全面分析中印经济后，两国仍然存在巨大的差距。
2017年四季度，印度GDP增长率为7.2%，风头超过中国成为增长速度最快的大型经济体。但事实是，按绝对价值计算，印度的增长还不足以这么快就超过中国。
数据显示，印度经济规模到2018年3月底将达到2.6万亿美元。然而，中国经济规模是12.4万亿美元。这意味着，即使中国经济增长率仍以2017年6.9%的速度增长，中国经济按绝对价值计算每年增加值仍然比印度多。再深入一步，即使中国停滞不前或者经济增长完全停止，同时印度经济每年以10%的速度增长，印度仍然要到2034年才能赶上中国。
当考查其他指标时，印度和中国之间的差距就变得更加明显了。 例如，2017年中国向世界出口了价值2.16万亿美元的商品，而印度只是2,993亿美元；再看看发电量，印度远远落后于中国，根据《中情局世界概况》，中国在2016年生产了6.14万亿单位的电力，相比之下印度同期只生产了1.15万亿单位的电力；就研发而言，中国也远远领先，2017年，中国的研发投入大约占GDP的2.1%，而印度不到1%；根据世界知识产权组织统计，中国在2016年申请了大约134万件（国际）专利，占全世界专利申请总量的42%，而印度只申请了45,057件专利。
在影响力方面，中国不断扩大影响力，印度则着力确保自己不被中国包围。随着“一带一路”倡议推出，中国的影响力全方面扩展。印度政策研究学会主任乌代·巴斯卡尔说：“他们是依赖贸易和能源的国家，所以有意识地投资印度洋。”
这场外交角力也在尼泊尔升级。尼泊尔刚选出的联盟政府，得到传统上与北京接近的左翼支持。尼也表现出渴望加入“一带一路”，预计会疏远印度。在缅甸，中国似乎也胜过印度，印度不愿批评缅甸政策，但其放手做法不敌中国（中国调解出让罗兴亚人两个月内回家的方案）。对印度来说，最大隐忧是巴基斯坦，当地人把中巴经济走廊视为经济脱困途径，对中国敞开双臂欢迎。（多维新闻）
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