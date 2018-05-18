特朗普会见刘鹤：希望共同努力解决经贸关系存在的问题

据新华社报道，美国总统特朗普 17 日在白宫椭圆形办公室会见正在对美国进行访问的习近平主席特使、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤。





刘鹤首先转达习近平主席及彭丽媛教授对特朗普总统及夫人梅拉尼娅的亲切问候。特朗普总统对此表示感谢，并请刘鹤转达他和夫人对习主席夫妇的亲切问候。





刘鹤表示，在两国元首共同引领下，中美关系取得重要积极进展。当前中美关系发展正处在一个重要阶段，双方要落实好两国元首重要共识，相向而行，相互尊重，共同努力，推动两国关系健康稳定向前发展。





特朗普表示，我高度珍惜同习近平主席的良好工作关系和个人友谊，我愿同习主席继续保持密切沟通，共同推进美中关系持续发展。

会见中，双方就中美经贸关系深入交换意见。刘鹤表示，我这次访美是按照两国元首共识，就中美经贸问题同美方继续进行深入沟通。中方愿与美方一道努力，在平等互利基础上妥善处理和解决双方关切的经贸问题，确保经贸合作继续成为中美关系的压舱石和推进器。





特朗普表示，美中在经贸领域保持良好合作关系十分重要。美中两国经济发展势头很好，市场潜力巨大，双方开展经贸合作拥有广阔空间。希望两国经济团队共同努力，积极解决双方经贸关系中存在的问题。美中应重点在能源、制造业领域加强贸易投资合作，扩大农产品贸易和市场准入，加强知识产权保护合作，为两国人民带来更多实际利益。





美国副总统彭斯、财政部长姆努钦、商务部长罗斯、贸易代表莱特希泽等美方官员参加了会见。





美国政府内部分歧升级





此前，据路透报道，在美国政府内部，财长努钦与特朗普贸易事务顾问纳瓦罗之间的分歧日益严重，将会影响美方对此类提议的接受程度。





政府官员称，纳瓦罗在近几天被降级为配角。在白宫官员中，纳瓦罗对中国的批评最为严厉。领衔谈判的官员是美国财长努钦、美国商务部长罗斯、美国贸易代表莱特希泽领衔。

据全美广播公司财经频道 (CNBC) 援引消息人士的话语透露，此次磋商话题预计主要集中在削减贸易逆差问题上，预计第二轮磋商将在周六 (5 月 19 日 ) 结束。





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