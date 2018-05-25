三星侵犯苹果专利案有了结果：三星将赔偿5.39亿美元

5月25日上午消息，经过四天陪审团审议，三星与苹果的专利战终于有了一个结果。据外媒CNET报道，陪审团今日决定三星应向苹果公司支付近5.39亿美元的赔偿金。
今日的裁决可以看作是苹果公司的胜利，对三星来说则是一种损失，因为本次赔偿金额超过之前的3.39亿美元。不过值得注意的是，苹果公司最初要求三星支付10亿美元的赔偿金，而三星只愿支付2800万美元。
“533,316,606美元用于侵犯苹果三项外观专利，剩余的5,325,050美元用于另外两项实用专利。三星已经被判定侵犯了这些专利，本次判决确定了具体赔偿金额”。
这场专利之战可以追溯到2011年，经历七年的时间一路走上了最高法院。三星和苹果于上周重回法庭，苹果指责三星侵犯了其五项专利，其中包括三项设计专利和两项实用专利。
2012年，法院裁决认定三星确有侵权行为，陪审团最终决定三星向苹果公司支付超过10亿美元的赔偿金。后来三星上诉，赔偿金的数额减少到了3.39亿美元。
不过三星仍然认为这个金额太高，于是向美国最高法院提起诉讼（该法院比较支持三星），但是法院认为具体赔偿数额应该由最初的地区法院裁定。
在为期一周的讨论中，三星和苹果就“产品”的含义进行了争论。苹果公司认为，外观设计专利涵盖了整个iPhone的设计外观，三星应该对整个产品进行赔偿，交出这些手机赚取的所有利润。而三星认为这些专利仅涵盖了手机上一些特殊的部分，而不是整个手机，三星希望能按照部分零部件的价值赔偿。
当然，最终三星被判决支付苹果公司近5.39亿美元的赔偿金。
苹果公司在声明中写道：“三星公然抄袭我们的设计是事实。我们非常感谢陪审团作出的努力，并很高兴他们同意三星因复制我们的产品而付钱”。
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