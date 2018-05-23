美国国务院：华盛顿不追求更迭伊朗政权

美国国务院发言人诺尔特表示，华盛顿不追求更迭伊朗政府，并将该问题留待伊朗人民定夺。
美国国务卿蓬佩奥此前表示，伊朗人民应该选择“他们想要的政府”。据俄罗斯卫星通讯社报道，22日有记者在记者会上问诺尔特，是否应该将蓬佩奥的话理解成美国意欲更迭伊朗政权。
诺尔特在记者会上表示：“我想，他（蓬佩奥）是说，这留待伊朗人民决定。我们的政策不是更迭别国政权。”她还再次指责伊朗当局侵犯人权，并声称，伊朗人对本国政府的失望程度不断上升。
CNN此前报道，有记录显示，新晋美国国家安全顾问约翰·博尔顿（John Bolton）一年前向一个伊朗异议团体发表讲话时就曾直言要推翻伊朗政府。
但新任国务卿对此的立场稍显温和，蓬佩奥认为，考虑政权更迭尚为时过早，应通过施压促使伊朗忙于处理国内事务，从而从叙利亚、也门和其他热点问题中收手。
21日蓬佩奥在美国保守派智库传统基金会发表演讲时说，如果伊朗不改变在中东地区的行为，美国将对伊朗施加“史上最严厉”的制裁，用经济和军事压力“击溃”伊朗。他表示，美国将同盟友一道，对抗伊朗在中东的所作所为并限制其在这一地区的影响力，最终促使其无法发展核武器。与此同时，蓬佩奥也向伊朗许诺，称一旦伊朗政府做出重大改变，满足美国提出的要求，美国将取消制裁措施。
蓬佩奥21日提出了美国愿意与伊朗签署新协议的12项条件。其中，他表示，美国将保持对德黑兰的空前经济压力，以使后者放弃核与导弹计划，停止在该地区支持恐怖主义，并从叙利亚撤军。
美国总统特朗普5月8日宣布美国退出国际调停六方（俄罗斯、美国、英国、中国、法国、德国）2015年与伊朗达成的伊核协议。特朗普还表示要恢复所有此前在该协议框架内暂停的对伊朗制裁。
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