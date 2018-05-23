MH370失踪前机长操纵客机海上迫降？澳官员反驳

马航MH370客机失踪事件真相至今仍扑朔迷离，而近日，澳洲的一档60分钟的揭秘节目则是再次就飞机为何难以被找到、这架客机在失踪前发生了什么等问题提出了许多新的理论。对此，来自澳大利亚运输安全局的调查人员表示，飞行员不太可能操纵飞机在海面上迫降，而有关其给机舱降压而使乘客丧失行动能力的猜想也不太符合实际。
综合《卫报》、澳大利亚新闻网等媒体报道，22日，在堪培拉举行的一场参议院听证会上，澳大利亚运输安全局的佛利（Peter Foley）表示，其安全局和马来西亚当局都认为，在MH370客机坠入印度洋时，机长扎哈里当时处于无意识状态，这导致了客机随后以大角度俯冲入海。
然而，在澳大利亚最近的一档节目中，一些专家却称机长在飞机飞行的最后阶段仍有意识，并且是故意驾驶客机以一种在水面上迫降的方式沉入海中。他们认为，机长先是让飞机减压来使乘客和机组人员因缺氧无法动弹，自己则是使用应急空气供应来保持清醒。对于这一说法，佛利予以了驳斥，并提到即使扎哈里选择在紧急情况下使用氧气，减压症仍将会在几分钟之内令他不省人事。
“大多数人都在猜测在飞机应答器被切断后，座舱内或许经历了长时间的降压。他们说这可能长达一个小时。但他们不明白的是，尽管你戴上了氧气面罩并防止了最坏的缺氧情况，但你仍是在40000英尺的高度驾驶一架飞机，”佛利解释道，并认为机长会在随后因减压症而失去知觉，因此最新的这一理论仅仅是“表面上讲得通”。
此外，佛利也在听证会上指出，马航客机最后的一次信息传输不完整，可能是由燃料耗尽引起的。“没有任何理由可以解释为什么有人会控制飞机耗尽燃料，然后在他们有选择进行水上迫降时却尝试滑行。飞机可能是以不受控制的方式下降。”
佛利称，2015年7月在坦桑尼亚沿海发现的一块客机的襟翼就是关键证据。“这表明襟翼在飞行结束时没有展开，意味着飞机失控或是控制不佳。此外，我们也有很多证据可以支持有关客机在最后无人控制的说法。”
过去4年里，佛利一直是澳大利亚运输安全局的MH370搜索总监。他还在会上表示，自己相信扎哈里或是其他人在飞机飞行的前一个半小时内控制着这架飞机。“在飞行早期，飞机不会自动转弯，”他说，“因此一定有人在控制着飞机。”
2014年3月8日，马航MH370客机在从吉隆坡飞往北京的途中失联，随后多国展开了大规模搜救行动，但迄今为止一直未发现客机下落。2018年1月10日，马来西亚政府与美国海底探索公司海洋无限公司签署合作协议，重启MH370失联客机的搜寻工作。
在5月播放的一档60分钟的MH370揭秘节目中，波音777高级飞行员兼教练哈迪表示，他认为机长扎哈里驾驶着MH370选择了自杀，他先是让客机故意飞过自己的家乡槟城进行“情感上的告别”，随后驾驶其迫降在永远不会被发现的南印度洋海里。加拿大交通安全委员会前高级调查员万斯则认为，飞行员当时“选择自杀”，并将飞机飞到最偏远的地方，以便它可以“消失”。
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