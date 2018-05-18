特朗普：二度见习近平之后 金正恩态度生变

针对特金会是否能够如期举办，特朗普总统星期四表示，金正恩见过习近平之后，事情才出现变化。特朗普总统还说，不会把利比亚模式用在朝鲜，如果达成协议，金正恩将保住他的政权。
在朝鲜方面宣布可能取消特金会之后，白宫方面从一开始的沉默，到表示还有希望，依然持续筹备峰会。而5月17日(星期四)，特朗普总统在白宫会见北约秘书长的时候，认为金正恩是在见了习近平之后，事态才出现变化。
他对媒体说：“我真的不知道。我想要相信每个人都是清白的。我只能说我们的人就正在处理这件事，安排会面事宜。这跟你媒体上读到的很不一样。不过常常你读到的有假新闻，也有事实。所以我们将看看会发生什么事，我们正在跟他们打交道。我们或许能会面，我们也或许见不了面。如果我们无法会面，那将很有趣。我们将看看发生什么。（韩朝）边境还是很坚固。我想当他们与中国会面之后，事情出现一些变化。他们有第二次会面，你知道的，金正恩跟中国（习近平）进行了二度会面。一个出人意料的会面。
白宫发言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）在当天的白宫新闻简报会上说，特朗普政府仍持续筹备峰会：“总统正在准备，而我们目前也持续筹备当中。如果朝鲜想要会面，我们就会去。目前还没有很多改变，我们正在进行的程序也没有变化。“
之前因为白宫国安顾问博尔顿公开说对朝鲜要使用利比亚模式，这引发朝鲜方面的不满。
2003年，利比亚前领导人卡扎菲宣布放弃大规模杀伤性武器，希望重返国际大家庭。利比亚的一些核武器材料被运到美国销毁。2011年，利比亚国内民众起义，卡扎菲出兵镇压时，西方国家武装干预，他的政权被推翻，本人也被反对势力杀死。
特朗普总统星期四说，并不会将这种利比亚模式套用在朝鲜身上。他说，金正恩会留住他的政权。
特朗普说：“他将治理他的国家。他的国家会变得非常富裕。他的人民是勤劳的。”
但是，特朗普一再强调不会把利比亚模式用在朝鲜后又说：“如果我们没达成协议，那个模式就会发生。”
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