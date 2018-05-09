普京提出到2024年时俄应跻身世界五大经济体

外媒称，俄罗斯总统普京签署了《关于2024年以前俄罗斯联邦国家目标和战略任务》的命令，文件明显侧重社会经济领域，并提出提高俄罗斯人生活水平和科技发展取得突破的目标。
据“今日俄罗斯”电视台网站5月7日报道，除俄科学技术和社会经济发展实现突破外，克里姆林宫网站发布的消息称，命令提出的任务还包括增加国家人口、提高公民生活水平、创造舒适居住条件，以及为“每个人实现自我和展现才能”提供条件和机遇。
根据文件，政府到2024年时应保证俄人口数量稳定自然增长，以及将人均寿命提高至78岁，并在2030年时提高至80岁。同时要求政府保证公民实际收入稳定增长、退休金增长超过通胀速度以及国家贫困率减半，通胀率不超过4%。
按照命令，到2024年时每年应改善至少500万家庭的居住条件，而实现技术创新的机构数量应占总机构数量的50%。
此外，普京要求政府保证在经济和社会领域加快采用数字技术，以及在经济基础行业创造“依托现代化技术和高水平人才发展”的高效出口导向型部门。
报道称，根据提出的任务，到2024年时俄应跻身世界五大经济体，在维持宏观经济稳定的同时保证经济增速高于世界平均水平。
普京责成政府在2018年10月1日前确定2024年以前的主要工作方向，以完成提出的目标，同时预测俄在这个时期的社会经济发展。
未来6年优先国家项目包括以下方面：人口、医疗、教育、住房、安全优质的公路、劳动生产率和支持就业、生态、数字经济、中小企业经营和支持个人创业、国际合作和出口、科学和文化。
另据日本《东京新闻》5月8日报道，俄罗斯总统普京7日正式开启了第四个总统任期。虽然俄国内经济低迷，与欧美各国的对立激化，甚至被描述为进入“新冷战”，但正是这种强硬姿态形成了普京赢得高支持率的源泉，所以也没有表现出软化的迹象。
报道称，自2012年重回总统宝座后，克里米亚并入了俄罗斯，俄还介入乌东地区冲突，并在叙利亚内战中作为巴沙尔总统的后盾参与军事行动。此外，涉嫌干预2016年的美国大选以及今年3月英国发生的前特工遇袭事件都对俄罗斯与欧美关系的恶化起了决定性作用。
普京在今年3月发表的国情咨文中向欧美炫耀了最新型的核武器，同时警告说：“没有人真的想和我们谈判，也没有人听我们的话。所以现在请听好了。”
报道称，另一方面，为了像一个在世界上有影响力的国家那样行事，普京还将目光投向了亚洲。在叙利亚问题上，俄罗斯与地区大国土耳其和伊朗接近，还在4月召开了三国首脑会议。
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