美朝峰会费用　新加坡愿付小部分

新加坡国防部长黄永宏周六披露，美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩计划在新加坡举行的峰会，将由新加坡承担部分费用，但未详细说明。
美国《华盛顿邮报》稍早报导，与金正恩赴会相关而有待解决的某些后勤问题是，金正恩的酒店住宿费用由何方支付。朝鲜正遭到联合国等方面的制裁，资金欠缺。
虽然新加坡是蕞尔小国，但经济富裕，此次决心要将美朝峰会主办成功，因此愿意承担至少部分经费。
黄永宏在被记者询及，新加坡是否会支应美朝峰会费用时说道：“显然我们会这么做，但我们愿意承担的费用，是这项历史性峰会的一小部分”，而未再详细说明。
《华邮》提及，朝鲜要求由外国支付酒店费用，金正恩属意下榻位于新加坡河河口、五星级古典新地标富丽敦酒店（Fullerton），单是一间总统套房，一晚要价超过6000美元。
消息人士披露，美方不介意代付，但为免伤及金正恩自尊，估计将由东道主新加坡先垫支，再由美方暗中还钱。
为朝鲜代表团住宿埋单，将违反美国财政部的制裁规定。特朗普政府料向联合国和美国财政部要求，就朝鲜代表团出行支出相关的付费提供豁免，但外界担心此举可能向平壤传达错误讯息。
美朝峰会还面对另一障碍，由于朝鲜专机属前苏联时代产物，可能无法应付逾4800公里的长途飞行，估计无法载着金正恩和他的专车直飞新加坡。为挽回朝鲜面子，相信届时将停经中国再转飞，甚至商借别国飞机到达。（诗华日报）
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